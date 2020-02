Anita Myhr överklagar beslut om stängning av Myhrbodarna igen – kommunen: ”Hade kunnat lösas i dialog”

– Det här hade kunnat lösas i dialog. Det finns bara förlorare i en fortsatt rättstvist, säger Krokoms kommunchef Jonas Törngren i ett pressmeddelande.

Krokoms kommun har fått kritik för en alltför hårdhänt hantering av ärendet. Bland annat har kommunens tjänstemän polisanmält Anita Myhr som driver fäbodvallen Myhrbodarna efter att hon har vägrat tillmötesgå tjänstemännens krav om registrering av verksamheten. Konflikten kulminerade i oktober förra året då Krokoms kommuns beslutade att tillfälligt stänga Myhrbodarnas fäbod.

Ett beslut som Anita Myhr överklagade till Länsstyrelsen i Jämtlands län då hon ansåg att det underlag som nämnden fattade beslut utifrån inte var fullständigt. Men länsstyrelsen bedömde att kommunens handläggning varit korrekt.

– Som kommun har vi uppfattats som stelbenta och fyrkantiga, och vi försöker lära av det framåt. Samtidigt har vi ett regelverk att följa och det känns bra att få ett kvitto på att vi tolkat reglerna korrekt, sade Krokoms bygg- och miljöchef Tom Larsson efter länsstyrelsen beslut.

– Vi som kommun har inte slagit oss till ro med att vi fick rätt av länsstyrelsen. Både politiker och tjänstemän har jobbat hårt för att lösa en konfliktfylld situation, säger kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson (C) under onsdagen via ett pressmeddelande.

Bland annat ska Krokoms kommun försökt föra en dialog med Anita Myhr. Kommunens bygg- och miljöchef Tom Larsson ska också ha erbjudit Anita Myhr att flytta handläggningen till grannkommunen Berg, för att på så sätt komma vidare ur det låsta läget.

– Jag tycker verkligen att medarbetarna ansträngt sig för att få till stånd en dialog kring Myhrbodarna och gå Anita Myhr till mötes. Det är tråkigt att vi inte nått fram den vägen, säger kommundirektör Jonas Törngren i samma pressmeddelande.

Han konstaterar att det är en svår balansgång att följa lagen och samtidigt hitta vägar för att göra det smidigt för små företag.

- När frågan går till förvaltningsrätten får vi vägledning i hur vi ska hantera liknande ärenden framåt, säger Jonas Törngren.

ÖP söker Anita Myhrs representant Per Nilsson för en kommentar.