Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om coronasmittan till länet

Kommunikationsmissar som gör att hemtjänst går oskyddad in hos sjuka, ambulanspersonal som inte får all information när de går in smittades hem och smittspridning på äldreboendena i Bräcke.

Här är alla 39 anmälningar som gjorts i Jämtlands län till Arbetsmiljöverket för situationen runt covid-19.