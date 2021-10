Tre år efter att världsartisten Tim Bergling gått bort ändrades det officiella namnet på Globen till Avicii arena.

Samtidigt bestämde man att arenan, förutom sina ordinarie sport- och musikevenemang, även skulle agera mötesplats för arbetet med ungdomars psykiska hälsa.

1 december arrangeras ett första evenemang, Together for a better day.

Bland de som sluter upp på scenen syns till exempel Håkan Hellström, Miriam Bryant, Amason, Galantis och Annika Norlin.