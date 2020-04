Ännu en forward förlänger med ÖIK – skriver på för två säsonger till: ”Trivs enormt bra”

Den 23-årige forwarden kom till Östersund för studier under förra hösten. Provträning med ÖIK under hösten ledde sedan till kontrakt och han producerade därefter tio poäng på 25 matcher under den gångna säsongen.

Den tidigare JSM-guldmedaljören med Djurgården från 2016 är nu klar för ytterligare en säsong i ÖIK-tröjan.

– Jag ser framemot två säsonger till med med ÖIK. Jag trivs enormt bra i föreningen och staden där jag också har perfekta förutsättningar av att satsa på hockeyn i kombination med studierna på Mittuniversitet. Det ska bli grymt kul att återigen få spela inför hemmapubliken i Östersund Arena, säger han i ett pressmeddelande.

Schiöler blir nu en ny pusselbit för ÖIK på forwardssidan efter att klubben gjort klart med viktige backen Erik Westlund under torsdagen.