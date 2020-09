Anrik våffelstuga till salu – blev ej såld för två år sedan: ”Vi har sänkt utgångspriset”

Paret Tjärnström – Eva och Tord – har haft en rad restauranger i Åre. För nio år sedan köpte de Lillåstugan i Ullådalen där de har bedrivit våffelservering sedan dess. Nu väljer de att lägga ut den röda timmerfastigheten uppe på Mullfjället till försäljning.

– Vi börjar bli för gamla, säger Tord Tjärnström.

Våffelstugan låg ute till försäljning senast för två år sedan, men blev då inte såld.

– Det var det nära, men den aktuella köparen fick inte ihop det ekonomiskt, berättar Tord vidare.

Nu provar de en gång till. Denna gång till ett något reducerat utgångspris – 4,5 miljoner kronor i stället för 4,9 miljoner.

– Vi lade ut den på Hemnet i fredags och det är jättemånga som klickat på den. Men vi har inte fått så många intresseanmälningar än, säger Tord Tjärnström.

Lillåstugan härstammar från 1933. Då fraktades timret, som stugan är byggd av, upp med häst och byggnaden var till en början bara 30 kvadratmeter. I dag är dessa 30 kvadrat köksyta.

När Tord och Eva Tjärnström tog över 2011 såg de till att rusta upp och modernisera stugan ordentligt.

– Bland annat har vi dragit in el, borrat efter vatten, kopplat på avlopp, renoverat storstugan och målat om.

När coronapandemin slog till och Tord och Eva blev sjuka, i vad de tror var covid-19, beslöt de sig för att stänga för vintern. Vanligtvis stänger de inte förrän efter påsk. Den stukade säsongen ledde dock till att de testade på något nytt.

I somras provade paret, för första gången sedan de förvärvade fastigheten, att hålla öppet under sommaren – hela juli och halva augusti.

– Vi ville försöka. Alla planer, som att resa till huset nere i Spanien, blev ändå inställda, uppger Tord Tjärnström som berättar att det var en lyckosam satsning.

– Trots att det var dåligt väder hela juli hade vi en snittkassa på 5 000 kronor om dagen.

Lillåstugan har varit öppen fyra timmar per dag, fyra dagar i veckan under sex veckors tid i sommar och besökarantalet har varierat från 30 till 150 personer gäster per dag.

Nu känner de sig dock klara med att grädda våfflor och vill lämna över stafettpinnen till någon annan.

Paret hoppas att den blivande köparen kommer att fortsätta bedriva någon form av servering i Lillåstugan.

– Det är en önskan, men så klart finns det inga garantier för att det blir så, säger Tord Tjärnström.

