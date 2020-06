Antirasism-revolutionen i USA engagerar länsbor – Ida och Jenny tar ställning mot polisvåld mot svarta: ”Viktigt att belysa vad som faktiskt sker”

Sedan en svart man, vid namn George Floyd, kvävdes till döds av polis i USA förra veckan har en rörelse mot rasism inom polismyndigheten i USA engagerat miljontals. Filmklippet som spridits i sociala medier visar hur mannen ropar att han inte kan andas. Han dör under en polismans tyngd. Klippet har frammanat demonstrationer över hela Amerika. En flodvåg av engagemang på sociala medier har gjort att rörelsen spritt sig över världen. Rörelsen ifrågasätter polisers riktade övervåld mot just svarta personer och att rasism fortfarande präglar samhället. De senaste dagarna har också svenskar engagerat sig i frågan. Instagram svämmar över av svarta bilder och utbildande videos som visar engagemang i rörelsen Black lives matter, svarta liv räknas. Några länsbor som tagit ställning är Ida Wiktorsson och Jenny Störvold.

Jag kommer aldrig att förstå, men jag kan lyssna.

Ida Wiktorsson menar att den digitala protesten är det minsta hon kan göra för att visa att hon står bakom protesterna.

– Jag kommer aldrig att förstå, men jag kan lyssna. I en värld som präglas av strukturella orättvisor och rasism behöver man aktivt visa på vilken sida man står. Det känns också jämtländskt, att visa solidaritet. Men för det innebär det inte att vi inte har problem med rasism här. Det är ett problem som fått alltmer acceptans under åren även i Sverige. Vi alla behöver utbilda oss, säga ifrån. Skapa obekväm stämning under middagen. Jag hoppas att det kan resultera i att världen ser annorlunda ut en dag jämfört med vad den gör just nu.

Att utöva ett sådant övervåld på en person, bara för att den är svart, tycker jag är rent ut sagt vidrigt.

Jenny Störvold är engagerad i socialdemokraterna och har också valt att pausa sitt Instagramflöde från att uppdatera om hennes eget liv.

– Jag har länge varit en person som har svårt för rasism, i alla former. Och till och från har en ju sett nyheter där svarta människor behandlas orimligt illa av poliser, vilket jag helt klart tror beror på polisernas personliga rasistiska åsikter. När sedan den här filmen på George Floyd kom ut kände jag att det här har gått över alla rimlighetens gränser. Sen att mitt lilla stöd ska göra någon skillnad, det vet jag inte. Men jag tycker det är viktigt att belysa vad som faktiskt sker! Och ju fler som visar det, desto fler får förhoppningsvis upp ögonen och ser vad som pågår. För mig ska man behandlas lika, oavsett hudfärg, kön, sexuell läggning. Att utöva ett sådant övervåld på en person, bara för att den är svart, tycker jag är rent ut sagt vidrigt.

Den här kampen måste fortsätta på alla plan. Hela tiden, varje dag.

Jenny tror inte att protesterna på sociala medier i sig förändrar något, men att de kickstartar en rörelse för att en gång för alla utrota rasismen.

– Att bara lägga ut en bild på sociala medier kommer ju inte göra någon skillnad i sig. Den här kampen måste fortsätta på alla plan. Hela tiden, varje dag. Men framförallt där vi kan påverka och förändra på riktigt. Det vore ju fint om man inte fick visa eller utöva sina personliga åsikter om en jobbar som polis eller något liknande. Att om man har en sådan position är neutral och behandlar alla likvärdigt. Självklart hoppas jag ju på en förändring, men sen om det kommer få samma effekt som #metoo eller om det bara blir något som uppmärksammas just nu på grund av George Floyds död är svårt att säga.