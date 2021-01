Åre hälsocentral lanserar vårdchatt: ”Vi vill öka tillgängligheten”

En chattfunktion för att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal. Det är ett av målen med den nylanserade tjänsten som Åre hälsocentral lanserade precis innan jul.

– Vi gör det här för att öka möjligheten att nå oss, säger Ulla Tysk som är enhetschef på Åre hälsocentral.

– Chatten är öppen vardagar mellan klockan 9 och 15. Vi börjar så, men vi kommer säkert att utöka tiderna längre fram, fortsätter hon.

Patienten når funktionen via 1177 eller genom att ringa till Åre hälsocentral. Hittills har antalet ärenden per dag varit ganska lågt – dels på grund av att tjänsten är ny, men också för att det har varit många helgdagar under jul och nyår.

När patienten kopplat upp sig mot e-tjänsten ska en rad frågor besvaras. Därefter rankar patienten sina besvär utifrån en femgradig skala och man ges sedan tillträde till en sjuksköterska i chatten utifrån en prioriteringsordning.

– Man kan ställa frågor om stort och smått – både vad gäller fysiska och psykiska besvär, men är man riktigt illa däran av ska man givetvis ringa 112.

Om man behöver komma i kontakt med en läkare då?

– Då lämnas man över till en läkare helt enkelt. Det kan också bli så att man erbjuds att koppla upp sig mot en videofunktion alternativt besöka oss fysiskt.

Vad kräver satsningen för resurser i form av personal?

– Det krävs att en person på heltid och varje dag alltid är uppkopplad mot chatten.

Lanseringen av den digitala vårdtjänsten har funnits med i planerna under en längre tid och är, enligt Ulla Tysk, inget som tillkommit på grund av coronapandemin.

– Ursprunget är som sagt att öka tillgängligheten. Men att dra ner på de fysiska besöken är förstås positivt utifrån en pandemiaspekt. Sedan är det faktiskt många personer uttrycker sig lättare i skrift än att prata i telefon.