Åre kommun riskerar böter för situationen på Mörsils förskola – en rad brister måste åtgärdas

Under våren skickades en anmälan in till Arbetsmiljöverket om bristande arbetsmiljö på Mörsils förskola. Anledningen var bland annat att personalen behövt rycka in och hjälpa till i köket, utöver sitt arbete i den pedagogiska verksamheten. På fredag är sista dagen för Åre kommun att ha åtgärdat bristerna för att undvika ett vite på 40 000 kronor.