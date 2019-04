Bärgning av fordonen i Åresjön dröjer: ”Vi väntar tills isen smält”

På elva meters djup i Åresjön, cirka 300 meter från land, ligger två fordon – en traktor och en bärgningsbil. De båda fordonen gick genom isen för snart två veckor sedan efter en rallycrosstävling som hölls på sjön.

Kommunen befarade i ett tidigt skede att fordonen kunde läcka bränsle och man satte därför in en utökad vattenprovning i området.

Nu har fordonen på botten inspekterats.

– Både bil och traktor stod upprätt och det var inget bränsleläckage, bekräftar dykaren Johannes Håkansson som utförde uppdraget.

I samband med att dykaren var på plats markerades även platsen där fordonen ligger med en boj. Planen är nu att vänta med att bogsera in fordonen till land, tills dess att isen gått.

– Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det mest rimligt att vi gör så. Troligtvis kommer fordonen att vinschas upp mellan två motordrivna pontoner som sedan bogserar in dem in till land, förklarar Micael Micael Larsson på Jämtlands motorklubb som var tävlingsledare under rallycrosstävlingen.

Micael är tacksam över att ingen kom till skada i samband med att fordonen sjönk.

– Man tänker ju på vad som kunde ha hänt. Det var en förare i varje fordon som lyckades ta sig ur, men det stod också sju-åtta personer riktigt nära vaken som kunde ha gått igenom. Det här får inte hända igen.