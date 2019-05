Can Savran (C) om brister vid handläggning av BAB : ”Jag har inget att dölja”

Svåröverskådliga fakturor, knapphändig dokumentation och icke utförda arbetsuppgifter. Det visar en rapport som revisionsbolaget KPMG gjort gällande det nuvarande kommunalrådet Can Savrans (C) handläggning av BAB-ärenden till kommunen, ett uppdrag som pågick under femton års tid – från 2002 till 2017.

– Jag utesluter inte att det kan ha begåtts misstag, säger han.