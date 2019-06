Can Savran (C) vill förenkla för byggärenden på Åreskutan

Det pågår diskussioner mellan Skistar AB och Åre kommun hur vissa bygglovsärenden i framtiden skulle kunna förenklas på Åreskutan.

– Jag och vise ordförande har träffat Skistar vid ett tillfälle i den här nya majoriteten för att diskutera just den här frågan. Om det finns vägar att komma fram för att hantera mindre betydande byggnationer och bygglovsärenden inom skidområdet i Åre och Duved, säger Can Savran (C).

Hans exempel på mindre betydande byggnationer är mindre teknikbyggnader, alpina startkurer och inhägnader i samband med evenemang.

Det var i SVT Nyheter Jämtlands inslag om att bygglovsplikten på Åreskutan kan luckras upp som eventuella planer för så kallade områdesbestämmelser kom upp till ytan. Här tar Can Savran även upp andra verksamheter i skidområdet. Till exempel att mindre utbyggnader på backrestauranger skulle kunna undgå bygglovsplikt eller få en lättare hantering av myndighetsärenden. Vilket möttes av kritik från Naturskyddsföreningen i Åre.

Men det är inte bara områdesbestämmelser diskuterats.

– Jag är inte alls säker på att det är det rätta verktyget, men det skulle kunna vara ett som man tittar på. Ett annat är att upprätta en detaljplan, eller flera detaljplaner över skidområdet som hanterar de här frågorna, säger Can Sarvan.

– Eller något annat som jag just nu inte känner till. Det är en arbetsuppgift som vår tjänstemannaorganisation får titta på, fortsätter han.

I dag måste allt som byggs på Åreskuta ha bygglov.

– Det här handlar inte om att släppa byggandet fritt på Åreskutan utan det är precis tvärtom. I det här så måste man också titta på frågor som rör miljöaspekterna. Slam, skred, erosion, påverkan på Indalsälven och så vidare, säger Can Savran.

Naturskyddsföreningens ordförande i Åre, Malin Sahlin är kritisk mot ett uppluckrande av bygglovsplikt. Hon kan ha förståelse för att man vill förenkla byråkratin för att exempelvis bygga tillfälliga läktare i skidområdet, men frågar vart gränsen sedan går.

– Det är också väldigt oklart vad som menas med ”mindre betydande byggnationer”. Och hur många mindre betydande byggnationer kan du göra utan att det blir någon negativ påverkan, enskilt eller samlat, säger Malin Sahlin.

– Så fort du sätter spaden i backen så påverkar du naturen. Och så fort den påverkan riskerar att förstöra viktiga naturvärden så har du en miljölagstiftning att ta hänsyn till , fortsätter hon.

Hon vill vara tydlig med att det handlar om att se till den samlade påverkan. Att enskilda detaljplaner som var för sig kanske inte har någon större miljöpåverkan, tillsammans kan få stora konsekvenser.

– Det är det vi ser som har skett med allt detaljplanerande i Åre och som Åresjön har fått betala priset för, säger Malin Sahlin.

Can Savran har förståelse för att initiativet väcker många frågor kring risker.

– Jag säger inte att det här ska göras till varje pris. Men jag tycker att det är värt att undersöka för att kunna lägga resurserna på att hantera bygglov och detaljplaner för bostäder, äldreboenden och förskolor och lägga våra timmar på det, säger Can Savran (C).