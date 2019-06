Centerpartiets ordförande i Åre om Can Savran (C) : "Vårt förtroende för Can är orubbat"

Revisionsbolaget KPMG:s rapport gällande kommunalrådet Can Savrans (C) handläggning av bostadsanpassningsbidrag är ingenting som rubbar förtroendet för honom inom Centerpartiet i Åre.

– Visst det har begåtts fel, men det har ju i huvudsak inte begåtts av Can Savran, säger Peter Jansson, ordförande för Centerpartiet i Åre.