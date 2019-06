Dramaserien "Åreakuten" söker statister till Åre

Det är en intensiv vardag för fjällräddning, räddningstjänst, polis och sjukvård som ska skildras i tv-serien med det passande namnet "Åreakuten". Ett relations- och sjukhusdrama som produceras av Joakim Hansson och som enligt en statistannons ska spelas in i Åre under perioden 7 juli till 16 augusti 2019.

Bakom dramat står produktionsbolaget SF Studios som nu söker 75 statister för både enklare statistjobb samt till något mer avancerade roller för återkommande inspelningsdagar.

Åre har under de senaste åren återkommit som inslag i flera produktioner. Senast i vintras spelades långfilmen "Carl-Johan, Frank och jag" in på olika platser i byn och i skidområdet. Nu är det dock sommarfjäll som verkar vara i fokus när serien spelas in under juli och augusti.

Andra inspelningar som besökt Åre kommun:

Carl-Johan, Frank och jag (2019)

Den blomstertid nu kommer (Kall, 2018)

Sune i fjällen (2014)

Turist (Copperhill, 2013)

Ronja Rövardotter (Ristafallet 1983,1984 )

Flickorna i Åre (1920)