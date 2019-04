Festivalenkät med välkända Årebor – detta får du inte missa under Åre Sessions

Viktor Ström – Driver Mjölkbaren och technoklubben Mötet

Kommer du att gå på Åre Sessions? Om ja, vad vill du inte missa?

– Förhoppningsvis hinner jag med några av Åre Sessions akter. Jag håller en alternativ fest med fokus på techno på Mjölkbaren. Men om jag får en ledig stund vill jag dansa till Off the meds. Vilken artist eller band skulle du helst vilja se live?

– Finns många intressanta akter i år utöver Off the meds till exempel Little Sims och Seinabo Sey tror jag kommer blir fett.

Kan du ge tre Åretips till besökarna?

– Åk i backen, drick varannan vatten och ta gärna en tur till de alternativa dansgolven utanför Sessions mellan spelningarna.

Vilken är den bästa spelningen du varit på i Åre?

– Det måste ha varit Cari Lekebusch och Miia Magia's spelning på technoklubben Mötet tidigare under säsongen. Läs också: Viktor Ström startade technoklubben Mötet – Nu spelar han på Åre Sessions

Sanna Helander – Driver rockklubben Rockebo på Villa Tottebo

Kommer du att gå på Åre Sessions? Om ja, vad vill du inte missa?

– Jag kommer absolut inte missa Viagra Boys och Caesars.

Vilken artist eller band skulle du helst vilja se live?

– Strängen, han är saknad.

Kan du ge tre Åretips till besökarna?

– Ät middag på Villa Tottebo, drick öl och lyssna på rock´n roll på Parkvillan, få en massage och prata med Helena på Åre massage and skincare.

Vilken är den bästa spelningen du varit på i Åre?

– Alla spelningar med John Duva på Rockebo. Läs också: Hon tog rocken till Åre - Möt Sanna Helander

Anna Nilsson och Emma Ruzicka driver Stitch n stones och Dj:ar

Kommer ni att gå på Åre Sessions? Om ja, vad vill ni inte missa?

– JA! Bästa helgen på hela året. Vi vill inte missa Caesars, Viagra Boys, Sarah Klang och Amason. Sen får man inte missa Breakfast talk på Holiday club där bland annat vi pratar hållbar konsumtion på fredag morgon.

Vilken artist eller band skulle ni helst vilja se live?

– Robyn står högst upp på önskelistan just nu, speciellt en spelning i Åre. Men Sessions spelningen som vi ser mest fram emot är Caesars.

Kan ni ge tre Åretips till besökarna?

– Ta er ut i backen! Kom förbi Studion Åre och se till att få en plats på Stitch n stones hemmafest.

Vilken är den bästa spelningen du varit på i Åre?

– The Hives.

Läs förra årets enkät: Festivalenkät med Åreprofiler – detta får du inte missa i helgen