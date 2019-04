Guide inför Åre Sessions – tips, miljöfokus och nyheter för året

– Smältande polarisar, stigande havsnivåer, torka, bränder, översvämningar, extremtemperaturer och mindre snö. De lokala effekterna varierar stort, men få platser i vårt land är lika utsatta för klimatförändringarna som den svenska fjällvärlden, säger Liza Nilsson, marknads och PR-ansvarig på Luger.

Det är för tredje festivalen arrangeras i byn och runt om i Åre kommer det att göras nedslag på ett flertal olika scener. I bland annat skidbacken och på arenan på Holiday club kommer ett tjugotal artister som till exempel Seinabo Sey, Fricky och Sarah Klang att uppträda. Förutom musik kommer det även att finnas aktiviteter som energy yoga med Andrea Holm, outdoorloppis och friåkning med Kristoffer Turdell.

Samtidigt vill Liza Nilsson att Åre Sessions 2019 inte bara blir en fest, utan också en manifestation.

– Vi som står bakom Åre Sessions kommer göra vad vi kan för att minska festivalens klimatavtryck, men också för att lyfta frågan och ge den det utrymme den förtjänar. Som ett led i detta vill vi uppmuntra alla krögare i Åre att haka på initiativet genom att lyfta sina vegetariska och veganska matalternativ under festivalhelgen.

Creperie och logi Åre är en av alla restauranger som hakat på festivalens uppmaning. De har tagit fram två extra rätter, en vegansk och en vegetarisk.

– Den vegetariska rätten blir med rödbetor, chevre, valnötter och honung och den veganska blir med röd pesto, böner, grönkålschips, syltad rödlök och vegansk färskost. Det kan bli någon liten ändring men det är vår grundide, berättar Linda Lindgren som är restaurangchef på Creperie och logi Åre.

Hon berättar att för dem blir det inte någon stor grej eftersom de redan har en ordinarie meny med mycket vegetariska och veganska alternativ. – Vi tycker redan att det är viktigt men det är såklart roligt att vi får lyfta det lite extra, fortsätter, Linda Lindgren.

Liza Nilsson menar att genom att välja bort kött och mjölk gör besökaren en insats för klimatet. Och genom att välja ekologiskt producerad mat och dryck sparar du på miljön och bidrar till den biologiska mångfalden.

Men det är inte bara besökarna som ska dra sitt strå till stacken. Även all personal- och artistmat kommer vara vegansk och vegetarisk under helgen.

– Klimatfrågan är stor, tung, komplex och vi är medvetna om att ett enskilt initiativ som detta inte kommer rädda vår planet. Men det kan ge ringar på vattnet. Vi kan inte göra allt. Men vi tycker att det är vårt ansvar som arrangörer, men också människor, att göra något, säger Liza Nilsson.

Nyheter

- Breakfast talks växer och tar plats på Holiday club varje morgon.

- Yoga på Holiday club både fredag och lördagsmorgon - Nytt område med musik, pizza och häng uppe vid Olympiaplatån.

Fem tips från Liza Nilsson på Luger

– Afterski på Timmerstugan – Avsluta dagarna i backen. Jireel och Fricky huserar på utomhusscenen varsin festivaldag. – Little Simz – Att en av världens just ny mest hypade rappare kommer till Åre är sjukt mäktigt. – Teksti-TV 666 – För alla som gillar gitarrer, spana in detta finska band på Country club under lördagen.

– Adventure stories outdoorloppis – Passa på att fynda begagnade prylar på Holiday club under festivalens lördag. – Breakfast talks – Besök Holiday club och bli inspirerad till att konsumera, resa och äta mer hållbart.

