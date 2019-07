Karta: Här spärras Åre-vägen av i juli – för filminspelning

Med start nästa vecka spelar SF Studios in en dramaserie i Åre. Från 7 juli fram till 16 augusti kommer kamerateamet befinna sig i byn med omnejd. Antingen 15 eller 16 juli planerar man spelar in en scen där två bilar möts, där den ena bilen väjer och kör in i en sten. Detta kommer ske på vägen mellan Björnen och Huså, strax nordost om Fröå gruva.

Produktionsbolaget kan inte närmare gå in på exakt vilken dag bilkrocken ska spelas in vid Fröå gruva och söker därför tillstånd av Länsstyrelsen för att spärra av vägen mellan Huså och öster om Fröå gruva under båda dagarna, trots att inte båda dagarna kommer påverkas. Trafiken kommer då hänvisas till vägen som går förbi Järpen. Det är alltså de som vill färdas från Åre Björnen till Huså som berörs. Under perioden kommer endast räddningsfordon kunna passera på vägen.

Under hela inspelningsperioden i Åre, till mitten på augusti, kommer man också att filma bilar längs vägarna kring byn. Då kommer man dock inte behöva stänga av någon väg. I stället kommer kamerateam placeras på parkeringsfickor för att fånga de bilder man behöver.

Dramaserien "Åreakuten" spelas också in, förutom i Åre, i Litauens huvudstad Vilnius från 26 augusti till 10 oktober.

Serien är en karaktärsdriven relations- och sjukhusdrama med inslag av action och äventyr. Serien utspelar sig i "Åres unika miljö där stadsliv möter vild orörd natur" enligt produktionsbolaget. I Åreakuten får tittarna följa karaktärernas intensiva vardag inom räddningstjänst, polis, fjällräddning och sjukvård.

Det är ännu oklart när serien får premiär på Viaplay.