M starkt kritisk till Åredalens fördjupade översiktsplan: ”Den genomsyras av en begränsande attityd”

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och byggd miljö i Åredalen bör användas och utvecklas fram till år 2035 och är ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked i området.

Onsdagen den 10 april var sista dagen att inkomma med eventuella synpunkter, något som Moderaterna tog fasta på.

Karin Gydemo Grahnlöf (M) är starkt kritisk till FÖP:en. Hon skriver bland annat, å sitt partis vägnar, i ett yttrande: "Vi yrkar på att den fördjupade översiktsplanen återremitteras och istället startar om från nytt då arbetet saknar medborgardialog, hänsyn till äganderätten och brist på helhetsperspektiv där flera frågor och områden lämnats ohanterade."

Av Moderaternas syn på den fördjupade översiktsplanen framgår vidare:

”Översiktsplanen genomsyras av en begränsande attityd, det vill säga att man hellre säger nej än att ha en lösningsfokuserad utvecklingsansats där vi (M) vid problematiska frågeställningar ser över möjliga lösningar just vid det tillfället istället för att riskera en tillväxthämmande kultur.”

Ytterligare invändningar som Moderaterna i Åre kommun nämner är visionsbristen och den korta tidshorisonten, avsaknad av ekonomisk hållbarhet som aspekt och vita fläckar – det vill säga områden som har lämnats okommenterade och som därmed saknar beskrivning kring framtida utveckling.

Maria Gyllner är planarkitekt på Åre kommun. Hon berättar att det har trillat in en hel drös med åsikter på FÖP:en, utöver Moderaternas ställningstagande.

– Över 70 skrivelser med synpunkter har inkommit. Det vi gör nu är att läsa igenom alla yttranden, sammanställa dem och därefter presentera dem för politikerna som beställt den fördjupade översiktsplanen.

En presentation, eller samrådsredogörelse, som är tänkt att hållas under maj månad.

I den politiska referensgruppen, som plankontoret ska ha avstämning med, sitter kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson (C), Mikael Sundman (VV) och Peter Bergman (S) samt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Can Savran (C) och vice ordförande i samma nämnd – Ulrika Andreasson (S).

Vad händer efter samrådsredogörelsen?

– Då ska FÖP:en revideras och därefter öppnas ytterligare en möjlighet för medborgarna att lämna in sina synpunkter innan ett förslag antas, förklarar Maria Gyllner.

Fakta: Översiktsplan

En översiktsplan är ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge en vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas.

Av översiktsplanen ska bland annat också framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer, samt hur redovisa sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där strandskyddet kan komma att upphävas. Från och med 2014 ska kommunen också i översiktsplanen redovisa hur man avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.