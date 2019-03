Nytt kvinnligt nätverk i Åre kommun: "Vi ska hjälpa varandra att bli the best you can be"

På internationella kvinnodagen drar Alexandra Liljeblad, som driver Liljeblads juristbyrå i Åre, igång ett nytt kvinnligt nätverk.

– Idén är sprungen ur att jag själv precis har startat eget bolag. Tanken är att det här ska bli ett socialt nätverk där kvinnliga företagare i kommunen lyfter varandra och pratar affärer.

Åre kommun har, enligt Alexandra Liljeblad, många företagsamma kvinnor och hon har identifierat ett behov för kvinnliga näringsidkare att samverka för att berika varandra.

– När jag kom till Åre letade jag efter ett kontaktnät där jag kunde dela med mig av utmaningar och svårigheter, men jag hittade inget. Därför startar jag nu upp ett eget format där kvinnor kan identifiera behov och förhoppningsvis dra nytta av och hjälpa varandra. Jag tänker också att jag ska ta in intressanta föreläsare, men även låta företagarna få presentera sig, sina lärdomar och erfarenheter.

Alexandra uppger att det i hennes värld är en självklarhet med ett kvinnligt nätverk.

– Under introträffen, på självaste internationella kvinnodagen, kommer jag att dra poängen med ett kvinnligt nätverk och varför det är så viktigt att stötta varandra, men också belysa kompetensdelning som en trend i tiden i stället för att man ser varandra som konkurrenter. Vi ska hjälpa varandra att bli the best you can be.

Alexandra Liljeblad vänder sig till alla typer av företagare – alltifrån de som arbetar inom detalj- och diversehandel, till högutbildade akademiker och tjänsteföretagare inom turistnäringen. Och hon upplever ett tydligt intresse för initiativet.

– Det verkar som det kommer ett gäng på första träffen. Jag sitter faktiskt här och räknar på hur många snittar jag ska beställa. Runt femton personer har anmält sitt intresse direkt till, mig men jag tror att vi blir fler än så.