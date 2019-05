Oppositionsrådet om Savrans tidigare uppdrag åt kommunen: ”Alla kort ska upp på bordet”

Under 15 år anlitades Can Savran (C), nuvarande kommunalrådet och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som konsult för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, BAB, i Åre kommun.

Enligt en färsk rapport från revisionsbyrån KPMG, saknas det så mycket dokumentation att det inte går att se om varken Can Savrans eller entreprenörernas fakturor stämmer.

Can Savran bemötte på måndagen utredningens utfall med att friskriva sig från skuld. Han markerade också särskilt att han inte begått någon eventuell tabbe avsiktligt.

”Jag har inget att dölja. Jag utförde uppdraget efter de anvisningar jag fick och som Åre kommun efterfrågade, men jag utesluter inte att något misstag kan ha begåtts under de här femton åren. Jag har däremot aldrig roffat åt mig för egen skull, det vill jag understryka”, sade han till ÖP.

Oppositionsrådet Peter Bergman (S) tycker att resultatet som KPMG presenterar är av allvarlig kaliber.

– Savran har debiterat kommunen med för mycket pengar och inte hållit sig till det som har avtalats. Nu är han både kommunalråd, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott och jag ser det här som allvarligt då det handlar om en person som sitter i en såpass hög maktposition. Han träffar dagligen tjänstemän som ska arbeta med frågor som rör hans ouppklarade affärer med Åre kommun.

Vad tycker du bör göras nu?

– Jag tycker att alla kort ska upp på bordet, transparensen måste upp en nivå. Vi bör komma åt själva kärnan och få ett facit på vad som hänt.

Rutinerna kring handläggningen av BAB-ärenden gjordes om i samband med att Can Savran blev av med sina uppdrag 2017 och arbetet lades i stället över på samhällsbyggnadsnämnden. Där sitter nu Savran alltså som ordförande.

– Det blir ingen bra sits, en knepig sådan kan jag tycka, uppger Bergman vidare.

Peter Bergman hade på måndagen en kort träff med kommunchefen Richard Högström där han påtalade vikten att gå till botten med ärendet.

– Den här historien är alldeles för allvarlig för att sopa under mattan, men vad jag förstår så kommer en kompletterande rapport med mer detaljerad information som går djupare in på bristerna. Man måste härleda fakturor, klarlägga hur mycket pengar som överdebiterats samt utreda exakt vilka uppdrag som faktiskt inte utförts enligt gällande avtalet.

Vad tänker du om förtroendet för Savran som kommunalråd och ordförande i både nämnd och utskott?

– Vad gäller förtroendefrågan så tycker jag att det är upp till hans parti att utreda, egentligen borde det vara hela majoritetens sak.

Många delar är just nu väldigt oklara, menar Bergman.

– Hela den här historien är väldigt delikat och det finns så många aspekter i den. När vi får mer information om vad exakt som brustit får vi ta ställning till hur vi ska agera framåt, säger han och fastslår:

– Det här är inte en speciellt bra start för en ny majoritet och en nyligen påbörjad mandatperiod.