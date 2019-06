Per Hansson: Det vilar en förbannelse över Sverige och OS-omröstningar

Jag vet inte varför prinsar, prinsessor och alla andra honoratiores i IOK alltid ratar Sverige i de här sammanhangen. Kanske är det vårt geografiska läge. Långt upp i högan Nord. Avlägset från den italienska kulturen, där städer som Rom, Milano och Florens säkert låter flashigare för många än Falun, Åre och för den delen även Stockholm.

När IOK:s ordförande Thomas Bach strax efter klockan sex på måndagskvällen öppnade kuvertet och snabbt förklarade att Milano vunnit, utbröt förstås vild segerdans bland alla italienare. Tvärt om gick nålen obevekligt in i den svenska OS-ballongen som på ett ögonblick pulveriserades till oigenkännlighet.

Dessförinnan hade Stockholms borgarråd Ulrika König Jerlmyr under den svenska presentationen tagit till ett nytt grepp och börjat nynna på ABBA-låten Dancing Queen. "Det behövde hända något", sa hon.

Jag vet inte om hon på kvällskvisten tog sig ton igen och nu sjöng "The Winner takes it all", men det hade i så fall varit passande. Det är nämligen så i de här sammanhangen: Vinnaren tar allt – tvåan får ingenting. Idrottens tjusning, men också det som tömmer det förlorande laget på all energi. Den totala tomheten blir uppenbar. Här finns inga tröstpris.

Omröstningen slutade 47–34 till Italien. Samma nation som arrangerade vinter-OS i Turin och Val di Fiemme så sent som 2006 fick nu delegaterna med sig på nytt.

Nu ska vi inte vara dåliga förlorare gentemot vinnarkonceptet. Milano och Cortina vet hur det går till i trandansen. Deras tävlingar blir säkert bra.

Men var det ändå inte Sveriges tur denna gång? IOK:s Agenda 2020 som talar om hållbarhet, miljötänkande och så lite byggande av nya arenor som möjligt, borde ha gynnat Sverige. Men för många som röstar och som enligt hockeyikonen Peter "Foppa" Forsberg även sov sig igenom den svenska presentationen, räknas inte sånt. Inte ännu.

Sen får förstås SOK även ägna sig åt självrannsakan. Felräkningen i den egna budgetens intäktssida som uppdagades bara en dryg vecka före omröstningen gynnade knappast det svenska konceptet.

Italien var också tidigt med på noterna politiskt. Hur de nu kan vara det med sin usla ekonomi och en utlandsskuld som skenar. Men Sveriges folkvalda höll i det längsta OS-stafettpinnen på avstånd. Ingen ville eller vågade säga ja från varken regering, riksdag eller i Stockholms stadshus. Inför risken att hamna i ett ekonomiskt pyrt läge och bli den som kunde få Svarte Petter i knät om budgeten sprack, sa alla pass.

Fram tills fem i tolv, då plötsligt alla insåg att risken för att hamna i skattefällan den här gången var minimal. I alla fall om man skulle lita till SOK:s ord kring finansieringen.

Lite kan det ha legat Sverige i fatet. Tilliten från nationen kom för sent.

För Åre kom bakslaget olägligt. Med OS-ringarna som gratis marknadsföringsredskap hade det närmaste decenniet kunnat bli något av ett självspelande piano. Nu blir det ett vardagligt gnetande. Tuffa infrastrukturdiskussioner med både Trafikverk och SJ som vanligt. Inget blir gratis eller surfande på den framgångsvåg som skymtade i fjärran.

Men solen går förstås upp i morgon också. Men den värmer nog lite extra i Italien. Inte bara tack vare klimatet.