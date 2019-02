Polisen om arbetet med säkerheten kring VM – och så påverkas trafiken i Åre: "Bullar upp med lite mer resurser"

Polisen har kallat in extra resurser för att klara en hög beredskap under de veckor som alpina VM i Åre pågår. Men det har inte varit svårt att få poliser att ställa upp och jobba.

– Poliser från hela Sverige har skrivit till mig och frågat om de får jobba under VM, säger kommenderingschef Mats-Ove Edvinsson.