Trafikverket om Husåvägen: ”Vi har inte så hög svansföring vad gäller den här typen av vägar”

Väg 662 mellan Bonäshamn och Huså är en viktig transportled. Vägen är idag till stor del grusväg och det finns stora problem med tjälskador, sprickor och bärighetsproblem. Problemen har uppmärksammats av boende och näringsidkare som färdas på vägen och Trafikverket planerar nu att åtgärda skadorna för att öka bärigheten och förbättra framkomligheten.

Men projektet med att rusta upp vägen skulle egentligen ha påbörjats 2018 något som ännu inte har inletts.

– Nej, vi arbetar i nuläget med att ta fram en vägplan för sträckningen. Projektet har legat på is och nu gör vi ett omtag. Grundproblemet är att vi har så många grusvägar i länet att ta hand om att vi inte hinner med, totalt har vi 200 mil grusväg att sköta – grusväg som blir mer eller mindre dålig på våren. Men målet är såklart att Husåvägen framöver ska uppfylla god standard året runt och asfalteras för att klara av tunga fordon. Byggstarten är beräknad till 2021 och projektet planeras vara klart till 2023, säger Björn Wedin, projektledare på Trafikverket.

Vägen ska alltså göras om från grunden med början 2021?

– Ja, vägen är ju som den är och den ska byggas om, i detta fall breddas och asfalteras. Men just nu hinner vi inte med. Tyvärr gäller det alla grusvägar i länet, säger Björn Wedin.

När Trafikverket får kännedom om trafikfarliga brister ska varningsskyltar upp och hål, spår och sprickor ska åtgärdas så snabbt som möjligt. Det utförs av entreprenörer enligt kontrakt. Håkan Arljung, är projektledare inom drift och underhåll på Trafikverket, menar att det görs enligt plan.

– Ja, vi ser inte några bekymmer med det utifrån de föreskrifter vi har.

Entreprenören, i detta fall är Svevia, ska dessutom utföra inspektioner och kontroller enligt vissa tidsintervall och vid kritiska situationer ska tätare inspektioner göras. Exempel på sådana situationer kan vara till tjällossning, risk för halka, kraftigt regn eller översvämning. Husåvägen har underhållsklass 5, vilket enligt Trafikverkets standardbeskrivning innebär att inspektioner ska ske vart fjortonde dygn.

Görs det?

– Vi har varit där minst var fjortonde dag, men man får räkna med lite hål. Vi har inte så hög svansföring vad gäller den här typen av vägar, säger Håkan Arljung.

Enligt en person som bor i Huså, som ÖP har pratat träffat fanns ett antal varningsskyltar som varnade för ojämn väg längs vägen tidigare, men de plogades ned och sattes aldrig tillbaka igen. Nu är de borttagna helt.

Hur ser du på det?

– Förmodligen har vi inte sett ett behov av att sätta upp skyltarna igen. Skyltning för ojämn väg är tänkt om man har stora ojämnheter på grund av exempelvis tjällyft. Inte för att varna för potthåll och normala tjällossningsproblem, säger Håkan Arljung.

Vad kostade underhållet för det vägavsnittet mellan Bonäshamn och Huså under 2018?

– Man kan säga att det kostar någonstans mellan 5 000-6 000 konor per kilometer att sköta en grusväg per år och om man grusar blir det mer såklart mer, men vi följer inte upp någon kostnad per väg utan per område, säger Håkan Arljung.

