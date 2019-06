Trots Vänsterns påtryckningar om Can Savrans (C) avgång – Peter Bergman (S) står fast vid att alla kort ska upp på bordet först

Sverre Launys (V) framförde krav på Can Savrans (C) avgång i en debattartikel i Östersunds-Posten 11 juni. Vänsterpartiet ser förtroendet som bortblåst efter den externa utredning som gjorts för det avtal om BAB-ärenden mellan Åre kommun och Cans Savran företag Grön Form mellan 2002 och 2017. Men oppositionsrådet är inte lika snabb med att kräva att se Savran lämna sin stol som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen. Han håller inte med.

– Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det är en intern fråga i nuläget och att alla kort först måste upp på bordet, säger Peter Bergman.

Han står fast vid vad han sa till Östersunds-Posten efter KPMG:s utredning släpptes i maj och vill först se vad vidare utredningar visar.

– Det är allvarligt ändå. De måste ta en rejäl diskussion inom partiet. Och vi måste veta vad efterföljande utredning visar, säger Peter Bergman.

I januari tillsattes en extern utredning för att titta på avtalet mellan Åre kommun och Can Savrans företag. Revisionsbyrån KPMG fick jobbet och har under vintern och våren utrett avtalet som gäller handläggning av bostadsanpassningsbidrag och konstaterat stora brister. Exempelvis så saknas dokumentation så att det inte går att se om varken Can Savrans eller entreprenörernas fakturor stämmer.

Men någon ytterligare extern utredning finns inte beställd, däremot pågår en sammanställning av KPMG gällande det som fakturerats och som inte stämmer överens med avtalet. Kommunchefen Richard Högström meddelar via mejl att Åre kommun agerar i enlighet med de rekommendationer som KPMG har lämnat i rapporten.

"Detta arbete pågår och så snart som vi har fått den sammanställningen, så kommer vi att rikta det kravet mot Grön Form." skriver Richard Högström i ett mejl.

