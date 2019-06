Upptäck Åreskutans flora – Lisa guidar den botaniskt svältfödde till fjällets blomsterprakt

– De första blommorna är nog märkvärdigast, efter vinterns ganska enehanda färgskala. Purpurbräckan är den allra första, sen kommer krypljung och fjällgröna. Då nöter jag knän, armbågar och mage. Senare på sommaren letar jag gärna upp fjällens snölegor för att möta våren på nytt, säger Lisa Öberg, fjällekolog, skribent och fotograf.

Har du tips på en bra blomsterrunda i Åre?

– Det är jättefint att gå från Fjällgården och runt Totthummeln. Då kommer man till vindblottor med fjällglim, fjällsippa och där finns många andra blommande växter. Man får också med sig de lite mer värmekrävande arterna i Totthummelns sydbrant, såsom smultron, tibast och skogsalm, den sistnämnda är ett av våra inhemska ”ädla” lövträd. Sen kan man följa slalombacken tillbaka, efter att man rundat Hummeln, där finns en hel del fina orkidéer. Nere i granskogen är det väldigt frodigt också, den är jättehäftig, liksom den parkartade fjällbjörkskogen med högörter som torta och nordisk stormhatt.

Vad gör växtligheten i Totthummelns sydsluttning så speciell?

– Marken är både näringsrik och fuktig, och sluttningen ganska brant, vilket innebär att solstrålningen kommer rakt på. Sydbergens branta sluttningar fungerar som ett slags solfångare, som gör att klimatet blir avsevärt gynnsammare där än i omgivningen.

Ett annat favoritområde för Lisa Öberg är Åreskutans högzon.

– Man kan åka upp på toppen, gå omkring där och sedan jobba sig neråt. Runt toppen finns flera olika fjällväxtarter som klarar av att växa i karg högfjällsmiljö, till exempel isranunkel, som är den växt som klarar av att växa allra högst upp av fjällväxterna i Norden.

7 växter att upptäcka på Åreskutan:

1. Fjällsippa Dryas octopetala Blommar juli-augusti, blir 5–12 cm och finns på kalkrik mark, hedar, rasbranter och grässluttningar. Låg- till mellanalpinan. 2. Fjällvedel Astragalus alpinus Blommar juni–juli och, blir 10–20 cm och förekommer på ängar, hedar, stränder och rasbranter. Sub-till mellanalpinan. 3. Isranunkel Ranunculus glacialis Blommar juli–augusti, 5–20 cm, öppen grusmark, snölegor, smältvattenflöden, stränder, nära snö och is. Låg- till högalpinan. 4. Fjällglim Silene acaulis Blommar juli–augusti, 2–6 cm, förekommer på fjällsippshedar, grässlänter, rasbranter och snölegor. Sub- till mellanalpinan. 5. Krypljung Kalmia procumbens Blommar juni–juli, blir 2–8 cm, finns på torra, steniga, vindexponerade hedar och topplatåer. Sub- till mellanalpinan. 6. Svarthö Bartsia alpina Blommar juni–augusti, 10–30 cm, finns på fuktängar, stränder, rikkärr, videsnår och klipphyllor. Upp till mellanalpinan. 7. Fjällgröna Diapensia lapponica Blommar juni–juli, 2–6 cm, förekommer på exponerad grus- och torrmark, vindblottor och hedar. Sub- till högalpinan.

3 pärlor för botaniskt intresserade

Åreskutan

Getryggen

Välliste

