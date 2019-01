Välkomnande och familjevänligt att besöka Östersund – men inte så spännande och modernt om man frågar norrmännen

Så få norrmän som besökte Östersund under 2017 års sommar och vinter har det inte varit sedan 2011. Men prognosen för 2018 pekar på att kurvan kommer att nå upp till dryga 160 000 gästnätter för sommaren och strax över 150 000 för vintern. Då är antalet tillbaka på normal nivå.

– Tittar man på de senaste tolv månaderna så har vi ökat med tolv procent på norska marknaden. Så det känns ändå som att vi har hittat tillbaka till en positiv trend, säger Elisabeth Richardsson som är marknadsansvarig på Visit Östersund.

Företaget Nordanalys har utfört undersökningarna både i Tröndelag och i Östersund på uppdrag av Visit Östersund. Utöver mätningar av gästnätter har bland annat norrmän och Stockholmare fått frågor om vilken bild man har av Östersund. Något som skiljer sig markant mellan grupperna.

Den typiska stockholmaren åker hit för att hitta på nån friluftsaktivitet eller idrott. Mmånga har bott här förut eller har någon relation till någon som de hälsar på. När det kommer till vad man främst förknippar staden med är det fjällen och de natursköna vyerna som nästan hälften av alla tillfrågade bockat i på svarsformuläret.

Norrmännen däremot tänker inte så mycket på utsikten, bara fem procent förknippar Östersund med fjäll och vyer. Istället är det Storsjöbadet som gäller. Nästan 35 procent har det som sin främsta bild av Östersund, tätt följt av Storsjöcupen. Shoppingen har även en betydande dragningskraft hos grannarna i väst. Vilket märks av i hur mycket norrmännen spenderar.

– Man tycker att vi är välkomnande, familjevänliga, trygga och säkra men vi får inte så höga betyg på "spännande" och "modernt" och sådana saker, säger Elisabeth Richardsson.

En typisk norsk kommer från orter runt om Trondheim, sällan från stadens centrum. Och under 2017 spenderade 909 kronor under ett dygn, 119 kronor mer än två år tidigare. Under samma jämförelseperiod är ökningen för det genomsnittliga sällskapet 1720 kronor per vistelse. Totalt gör ett sällskap av med nästan 11 000 kronor under en vistelse i Östersund.

– Vi har haft ganska konstanta målgrupper, familjer som kommer på lov och par som reser utan barn och kommer på helgerna för shopping och nöjesresor.

En ny målgrupp som man funnit efter undersökningar i Tröndelag är yngre kvinnor som kan kan tänka sig att utforska Östersund. Så framöver kommer man att börja lansera ett antal aktiviteter som riktar sig mer direkt mot denna målgrupp.