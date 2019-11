Åre utsedd till årets nyföretagarkommun i Sverige: ”Helt fantastiskt”

Årets nyföretagarkommun i Sverige ligger i Jämtlands län. Vid en prisutdelning i Stockholm under fredagen tog representanter trån Åre kommun emot priset och checken på 100 000 kronor. som ska gå till lokala initiativ.

– Det kan bara beskrivas med två ord – helt fantastiskt, säger Can Savran, (C), ordförande i Åres utvecklingsutskott, på kommunens hemsida.