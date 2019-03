Anni Thorn från Åre släpper debutalbum inspelat i världsstjärnas studio

Hittills har Anni Thorn från Åre släppt fyra singlar från det kommande albumet Crazy duchess. Det blir hennes första skiva som soloartist.

– När jag var ung ville jag bli jazzsångerska och min stora dröm var att spela in en egen skiva. Så jag kände att jag ville göra den grejen nu, berättar Anni Thorn.

Det är Anni själv som skrivet texterna medan Jan Berglund är producent. Skivan är inspelad i Real world studios i Bath, i sydvästra England.

– Jag frågade om Janne hade någon drömstudio och han svarade att det var Real world. Det är en av världens största studios. Så jag ringde och pratade med dem, och det visade sig att de hade en dag i ett glapp och sedan fick vi en bonusdag. Så vi åkte dit med ett gäng engelska jazzmusiker som Janne kände.

Studion tillhör artisten Peter Gabriel som både varit en av medlemmarna i bandet Genesis samt haft en framgångsrik solokarriär. Inspelningen skedde i augusti och snart är det dags för skivan att nå ut till allmänheten. Anni beskriver den som lite retro, inte bara tonen utan även själva inspelningen.

– Mixen är häftig. Janne är blues och jag sjunger jazz så mina toner är lite släpigare. När vi skulle spela in åkte vi ner två dagar innan för att spela ihop innan vi skulle in i studion. Trots att vi spelade in old style med hög koncentration och närvaro så gick det smärtfritt.

Med old style menas att alla musiker och sångare går in i studion samtidigt. Sedan körs allt på en tagning och då gäller det att allt sitter.

– Jag gillar inte när det är för slipat, det blir mer känsla och det känns mer äkta på det sättet.

Väl hemma kände Anni att det saknades saxofon på ett par låtar och har låtit Jens Comén lägga saxofon på dem i efterhand. Sedan remixades de hos Real world studios.

Texterna handlar om att vi måste våga tro på oss själva.

– Försök att se det fina i allt och människorna du möter. Samhället är rätt kritiserande men alla duger, alla kan och alla ska våga. Vi måste leva vårt sanna jag och ha mod att hitta en dröm. Gå din egen väg och lyssna inte för mycket på andra för då kommer du aldrig att våga. Du är expert på dig själv och jag önskar att skivan kan ge andra hopp om att alla kan göra musik.

Även om Crazy duchess inte kommit ut än har Anni redan börjat jobba med sin andra skiva. Där skriver hon både musik och text själv.

– Jag är så tacksam över att jag fått göra Crazy duchess med Janne men nu vill jag känna att jag kan göra min helt egna skiva där jag kan hitta det som är jag hela vägen ut. Det kommer bli en otroligt spännande resa. Den skivan kommer att handla om något helt annat, men börja med att lyssna på Crazy duchess, säger Anni med ett skratt.

