Flera handlare i Åre bygger ut för att klara kundtrycket: ”Man kan tyckas galen ibland”

Stora pengar har under året plöjts ner i om- och tillbyggnationer i livsmedelsbutikerna i Åre, Björnänge och Årebjörnen.

ICA Åre har flyttat personalutrymmen till övervåningen och kan på så sätt bygga ut butiksytan. Och Coop har under hösten utökat sin yta med 300 kvadratmeter och samtidigt har hela butiken byggts om. Det är en efterlängtad satsning, berättar Maria Viksten när hon möter ÖP i sitt kontor.

- Vi har försökt att bygga ut i många många år. Och nu har vi fått till det äntligen. Det känns fantastiskt.

Speciellt under lördagar brukar trängseln öka eftersom många norrmän vallfärdar till byn för att köpa mat och alkohol.

- Vi var så trångbodda innan. Kunderna fick knappt plats att handla. Och nu har vi verkligen plats för alla.

Inför VM 2007 flyttades Coop från Åre torg till nya lokaler vid Produkthuset. Under denna tid flyttades även ICA till det nya stationshuset.

Att Coop-butiken byggs ut just nu, när ett nytt alpint världsmästerskap stundar, var inte planerat.

– Det föll sig så. Det var inte meningen från början. Det bara blev så.

Att Coop har en rymlig och fräsch butik inför VM känns dock bra.

- Det är en viktig vinter. Absolut. Men det är även ett viktigt steg framåt att vi ska möta turismen som kommer. Vi har inte riktigt haft möjligheten för det. Men nu känns det som att vi verkligen är på gång, säger Maria Viksten.

När hon visar runt bland de nya kyldiskarna, som uppfyller miljökraven, vill hon särskilt uppmärksamma den nya bemannade delikatessdisken.

Det är inte särskilt många år sedan som livsmedelsbutikerna valde att lägga ner denna service.

- Det var en "delibutiksdöd" på något vis. Men nu är det tillbaka. Nu ska man verkligen ha deli. Det känns genuint och äkta på något vis, säger Maria Viksten.

Några kilometer från Åre finns ICA i Björnänge som också har byggt ut. Dessutom har ägarna satsat på ny heminredningsbutik på övervåningen och de har även tagit över driften av restaurangen som ligger vägg i vägg.

Ägarna Per och Charlott Nyberg berättar att tursimutvecklingen i Årebjörnen samt ökad befolkning i Björnänge är orsaken till satsningarna.

- Vi har vuxit från 360 kvadratmeter butiksyta till 1 300- 1 400 kvadratmeter, berättar Per Nyberg.

Expansionen kostar mycket pengar men Nybergs ser stor potential i området.

- Så som det växer runt omkring. Det är helt underbart. Så ja, man kan tyckas galen ibland för att vi plöjer ner väldigt mycket pengar just nu.

Han är inte orolig för att företaget tar för stora risker.

- För 14 år sedan när vi köpte det här omsatte vi 8 miljoner på livsmedel och 8 miljoner på bensin. Sedan några år tillbaka har vi inte bensin i vår omsättning men vi omsätter 46 miljoner i dag.

- Det man satsar får man faktiskt tillbaka. Vi ligger på sex, sju procents tillväxt hela tiden.

Han tror på en fortsatt expansion i området. Han berättar om planerade bostadsområden öster om Björnänge. Det handlar bland annat om nya bostäder ovanför Åre Continental Inn. Men det finns även planer på nya bostäder i Björnänge vilket Per Nyberg och en arkitekt skissat på. Idéerna landar snart i ett detaljplaneförslag. Åre kommun har precis gett grönt ljus för detta.

Och i takt med att befolkningen och turismen växer måste handlarna hålla takten.

- Om fem år behöver vi ha en dubbelt så stor butik, menar Per Nyberg.

Samtidigt som makarna Nyberg driver sin verksamhet här vid E14 i Björnänge har de numera även en livsmedelsbutik i Årebjörnens center. De startade den ifjol med goda resultat. Inför vintern har de bytt till ny lokal.

ICA i Björnen har bara öppet under vintersäsongen. Men fortsätter turismen att öka kan vi ha snart ha öppet under några sommarveckor, menar Per Nyberg.

Han påpekar att han främst byggt ut ICA i Björnänge för att klara trycket under vintersäsongen.

- Alla butiker behövs december till april. Men maj till november är inte direkt några plusmånader för någon av oss. Så vi behöver inte direkt en aktör till för det skulle vara jobbigt för alla inblandade. Men på vintern kanske vi skulle behöver fler. Vi skulle behöva ha " dragspelsbutiker " alla tre. Så när vi bygger så bygger vi för högsäsong, säger Per Nyberg.