Little Jinder tar farväl i Åre

Josefine Jinder är kanske mest känd under sitt artistnamn Little Jinder. Hon skivdebuterade 2008 med Ep:n Polyhedron, 2014 kom hennes första svenskspråkiga och även självbetitlade album Little Jinder. Det var även då hon slog igenom med låten ”Vita bergens klockor”.

2016 medverkade hon i den sjunde säsongen av "Så mycket bättre", och i SVT-serien "Krunegård och Jinder på turné". Hon var även programledare i Musikhjälpen tillsammans med Kodjo Akolor och Pelle Almqvist.

Hennes senaste album Hejdå kom ut 2018 och det beskrivs som ett avslut till det gamla för att det ska kunna mynna ut i födseln av något nytt. Hon vill lägga självdestruktiviteten åt sidan och börja om på noll. Skivan gästas av artister som First Aid Kit, Lorentz och Lykke Li. Det blir hennes sista album under namnet Little Jinder. På skivan har hon för första gången bjudit in en extern producent, Markus Jägerstedt.

I samband med sin Hejdå-turné lanserades podden Living the dream som har använts lite som en radiodagbok. Där har hon gästats av artistkollegor som Pelle Almqvist, Rebecca och Fiona och Markus Krunegård.

I januari gick det även att se henne i det SVT-programmet Helt lyriskt där hon tolkade poeten Bodil Malmsten.

