Nöjestips i Åre under påskhelgen – rockavslutning och Summerburst pre-party

19 april Bratland på Rockebo

Under långfredagen är det dags för ännu ett Rockebo. Något som kanske blir det sista beroende på hur försäljningen av Villa Tottebo blir. När vi frågar Sanna Helander som drivit Rockebo om detta blir den sista kvällen för mer än bara denna säsong svarar hon.

– Det kanske blir så. Jag kan varken bekräfta eller dementera det.

Vad kan besökarna förvänta sig under denna kväll?

– Allt.

Vilken kväll ser du tillbaka på som den bästa?

– Det är svårt att välja. Alla kvällar med band de senaste åren har sina ljusglimtar som jag alltid kommer att minnas. Men John Duvas och Svartanatts spelningar har ju alltid varit extra kul.

Vad önskar du inför denna kväll?

– Att alla som fattar hur viktig rock’n roll är för den här byn kommer. Det är ju för de som alltid kommer som jag gör det här.

Vill du hälsa något till alla besökare?

– Fortsätt med det ni gör, sluta aldrig. Gå på spelningar, stötta band genom att köpa merch och vinyler. Det är så viktigt i den här ”gilla”-världen vi lever i. Rocken får aldrig dö. Och kom på Rockebo under långfredagen. Bratland har bland annat sitt premiärgig.

Bakom Bratland står Jesper ”Nibbe” Björnlund, Mattias ”Bubblet” Holmström, Simon ”Slick” Tjernström och Patrick ”Deutchland” Brucker. Medlemmarna kommer från spridda delar av Sverige och även Tyskland som nu har bosatt sig i Åre.

– Jag har spelat med vissa ur denna konstellation förut men nu har vi satt ihop ett dreamteam för att leverera catchig punk, säger Simon Tjernström.

Hur blev det just punk? – Det är den enda musiken som man kan spela, direkt och snabb utan några krusiduller.

Kan du beskriva er musik? – Det är egen musik, ganska rock´n rollig punk och vi går mycket på magkänsla.

Hur känns det att spela på Rockebo? – Fantastiskt. Rockebo har ju växt till lite av en rockinstutition. Att ha den motvikten till allt annat både behövs och är uppskattat. Jag har varit där mycket innan och det verkar vara en rolig publik att spela för, avslutar Simon Tjernström.

19 april Summerburst pre-party med R3HAB på Timmerstugan

Timmerstugan lovar en fem timmar lång afterskisession med R3HAB. Han har gjort remixer tillsammans med artister som David Guetta, Bruno Mars, Mabel och Calvin Harris. Senast släppte han låten “This is how we party” med Icona Pop. Han har stått på stora scener som Miami Ultra, Tomorrowland och Coachella.

19 april DJ O-One på Country club

Som första skandinav någonsin nådde göteborgaren DJ O-One världsfinalen av turntablism-tävlingen 3Style i Taipei där han slutade som en av de sex bästa i världen. Han är känd för sin teknik bakom spelarna. Hans har djupa rötter inom hiphop och rnb, caribbean, afro och latin vibes. På senare år har han utvecklats till en open format dj och spelar till exempel future bass/trap, house/edm. Efter Summerburst pre-party på Timmerstugan kör han igång efterfesten på Country club.

20 april Benjamin Ingrosso på Bygget

Under 2018 kom Benjamin Ingrossos debutalbum Identification. Han kom in i branschen redan som nioåring då han spelade i musikaler och kammade hem vinstplatsen i Lilla Melodifestivalen. 2018 tog han hem vinsten i Melodifestivalen med låten "Dance you off".

21 april Madi Banja på Bygget

Madi Banja slog igenom 2014 med singlarna "Inga problem" och "Du och jag". Debutalbumet ”Det var inte med meningen” kom 2015. Efter det har r'n'b- och hiphopartisten samarbetat med artister som Petter och Lorentz.

24 april Dani M uppträder på Country club

Uppsala-sonen Daniel Monserrat går under artistnamnet Dani M. I slutet av 2018 kom hans senaste album Pusher och året innan det Hela livet. Han ligger bakom singlar som “Naiv”, “Nån annan” och “Nya Sverige”.

Under sin karriär har han jobbat med namn som Abidaz, Labyrint, Linda Pira och Kartellen.