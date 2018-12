Nytt artistsläpp till Åre Sessions – Några av årets största genombrott kommer till Jämtland

Åre Sessions avslöjar ännu fler artister inför den tredje upplagan. Festivalen äger rum i Åre under sista helgen i april. Denna gång ryms svenska genombrott, skramliga finska gitarrer, pulserande rock och hyllad dansmusik bakom artistnamnen.

Seinabo Sey

Hon slog igenom 2015 med låten ”Younger” som följdes av debutskivan Pretend. Hon vann Årets nykomling på Grammisgalan 2014 och blev både Årets artist på P3 Guld 2015 och Årets pop på Grammisgalan samma år.

Seinabo Sey har sommarpratat, spelat på Dramaten, gästat den amerikanska pratshowvärden Conan O’Brien. Men efter att hon förlorade sin far följde en tre år lång paus innan uppföljaren Im a dream kom 2018.

Hon är en av Sveriges största artister och under hösten fyllde hon Ericsson globe. I vinter åker hon ut på en turné som stannar till på Åre Sessions.

Fricky

Bakom artistnamnet Fricky står Erik Friman. Han är en del av Umeåkollektivet och skivbolaget Random Bastards där även Cleo, Gonza-Ra och Trainspotters ingår. Hans första singel ”Kär” kom 2016 och följdes upp av “Hon få mig” 2017. Tidigare i år kom den hyllade debut-EP:n Aqua aura. Frickys höstturné blev slutsåld och han är en av de mest streamade artisterna i Sverige. Fricky har även hunnit med både P3 guld och Grammisnomineringar.

Imenella

Imenella sågs senast i Åre på Verandans premiäröppning tillsammans med Linda Pira och Unruly Gang. Danskollektivet som hon även är grundare till. Med debutsingeln "Moves" har Imenella brutit ny mark. Hon har varit förband till artister som Mr Eazi och Fricky. Imenellas singel ”Chagga” landade nyligen som A-rotation på P3. Hon har nominerats i kategorin Framtidens artist på P3 guld och som Årets hiphop och Årets nykomling på Grammisgalan.

Grant

Bakom Grant står Caroline Cederlöf som under 2018 har spelat på till exempel Way out west, Grammisgalan, Allsång på Skansen och TV4 nyhetsmorgon. Under hösten har Grant turnerat med debutalbumet In bloom. Hennes musik beskrivs ha likheter med artister som Lana Del Rey, Kate Bush och Florence Welch. Grant har även turnerat tillsammans med Tove Styrke.

Viagra Boys

Debutalbumet Street worms släpptes i slutet av september och blev snabbt hyllat i både svensk och internationell press. Bandet nominerades även i Årets rock under Grammisgalan.

Off The Meds

Bakom Off The Meds står producenterna Adrian Lux, Carli Löf, och Måns Glaeser tillsammans med MC:n Kamohelo Khoaripe. Deras första EP The meds are kicking in kom under början av 2018. De levererar lekfull och experimentell elektronisk dansmusik.

Teksti-TV 666

Finska Teksti-TV 666 är utrustade med fem, och ibland sex elgitarrer. De har blivit en populär liveakt i Finland och i Sverige har bandet redan blivit hyllade av både DN och Festivalrykten. Musiken beskrivs som garagerock och kraut med röjig scenenergi.

