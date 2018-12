Reggae, hårdrock och Dj-drottningar: Här är förfesterna och nyårsfirandet i Åre

Kaliffa 27 december på Verandan

Reggaestjärnan och Hoffmaestro-medlemmen Kaliffa har under sommaren släppt en ny singel, ”Originalo”. Det blir hans första release sedan förra årets singlar ”Helt seriöst” och ”Tippa på tå”.

Han debuterade 2014 med singeln ”Det strålar så om dig” och 2016 kom debutalbumet “Kalibreraren”.

Kaliffa är dock inte någon nykomling på den svenska hiphop- och reggaescenen. Redan 2004 gästade han artister som Petter och Ken Ring. Han har även gjort musik med artister som Näääk och Nimo, Medina, Ison och Fille och Södra Sidan.

Grande Roses 28 december på Villa tottebo

Rockebo styr hemvändarkväll med bandet Grande Roses som en gång bildades i Duved. 2016 gjorde bandet sin sista spelning och gick sedan in i en låtskrivarfas. 2019 väntar en uppföljare till Built on schemes från 2015. Bandet har tidigare släppt två fullängdare och fyra EP:s.

Skatebård 29 december på Country club

Bård Aasen Lødemel även känd som Skatebård är en norsk producent som skapar elektronisk musik. Han spelade även på Dungenscenen under Åre Sessions. Skatebård kom in på techno och rave på 90:talet innan han blev producent för retro-futuristisk disco, house och techno. 2000 flyttade han till Bergen och blev snabbt en del av stadens klubbscen. Hans första release som Skatebård kom redan 2002.

Tjuvjakt 29 december på Bygget

Olle Grafström, Jesper Swärd, Kid Eriksson, Fredrik Woods och Arvid Lundqvist är musikerna som står bakom denna Stockholmsgrupp. Det började 2012 när några av dem träffades i studion och producerade bland annat "Saccosäck" och "Tandtråd", som senare snappades upp av skivbolag. I somras släpptes albumet "Okokokokokokok" där bland annat singeln ”G-unit & canada goose” finns med. På albumet finns även låten ”Fyrverkeri” där Åreartisten Petter är med.

Rebecca och Fiona 30 december på Bygget

Albumet Beauty is a pain som släpptes 2014 blev det sista albumet tillsammans med skivbolaget Universal. Sedan valde Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick att gå sin egen väg för att få fokusera mer på sina känslor och mindre på streams. 2018 kom Art of being a girl, ett album där de verkligen visar en ny musikalisk sida samtidigt som det är inspirerat av tiden då duon lärde känna varandra för tio år sedan. Med mindre klubb-beats och mer känsla har de lyckats gå sin egen väg. Albumet har släppts via duons eget bolag Big romantic music och det oberoende skivbolaget Stereo stereo.

2010 släppte de debutsingeln “Luminary ones”. Året efter var de huvudroller i en tv-serie på SVT-play där tittarna fick följa Rebecca och Fiona genom deras genombrott. Duon har turnerat runt hela världen och släppt tre fullängdsalbum som kom ut 2011, 2014 och slutligen 2018. Senast gick det att se duon under Åre Sessions.

Läs också: Rebecca & Fiona på Åre Sessions – se bilder och tv här

Nyårsfest 31 december på Villa tottebo

Tora Vinter - DJ och Producent med stor erfarenhet från den elektroniska musikvärlden. Hon blev antagen på Red bull music academy, har levererat remixes till artister som Fever Ray, Ane Brun och Amason och har även fått sina verk spelade på Bbc radio 1. Under 2018 släppte hon en vinyl under det Göteborgsbaserade bolaget Bror records.

Christoffer Berg - Från Göteborg med rötter i norr. Christoffer har drivit klubb på Nef i Göteborg och spelat skivor världen över sedan 2002. Han har samarbetat som mixare, producent och remixare tillsammans med artister som the Knife, Fever Ray, Depeche Mode, Moby, Shakira, Massive Attack och the Killers. Anders Carleö -Bakom skivspelarna, i Stockholm bjuder Anders på en dynamisk mix som spänner mellan minimala höjder till mörk techno. Joline Scheffler - Från Halmstad, har under senaste halvåret kört driviga set under technoklubben Mötet i Åre.

Läs också: Välkommen till Schmeckoslovakien

Viktor Ström - Grundare till technoklubben Mötet. Musikmässigt ligger han ofta inom det lite hårdare segmentet men har även en mjuk och rund sida. Han är även aktuell med en remix på Very Addictive's låt Alpha.

Läs också: Viktor Ström startade technoklubben Mötet – Nu spelar han på Åre Sessions

The Gang Gang Gang 31 december på Country club

Albin Mayers och Habz står bakom detta projekt. 2012 slog Albin Mayers igenom med låten ”Hells bells” på Steve Aiokis label Dim mak, och har gjort samarbeten med bland annat Avicii och David Guetta. Göteborgsrapparen Habz har öppnat för Zara Larsson och samarbetat med artister som Cleo, Parham, Frej Larsson och Nääk och Nimo.