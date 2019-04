Rix FM i fjällen har kommit till Åre

Onsdagen drog igång med livesändning tillsammans med Roger Nordin, Laila Bagge och Rix morronzoo från Tott hotell, livesändningen fortsätter till fredagseftermiddagen. Under helgen kommer en rad artister uppträda på Byggets scen. Många av dem har trots sina unga åldrar setts framträda i Melodifestivalen under åren.

Astrid S

Astrid Semplass står bakom den norska popstjärnan Astrid S. 2013 slog hon igenom i norska Idol där kammade hon hem en femteplats i tävlingen. Därefter har hon jobbat med kändisar som Shawn Mendes och Katy Perry. Hon ligger bakom hits som ”Think before i talk”, ”Hurts so good” och ”Such a boy”. Senast släppte hon singeln ”Someone new”.

Wiktoria

Wiktoria har hunnit bli en riktig veteran i Melodifestivalsammanhang. Hon gjorde debut under 2016 med låten "Save me" som tog henne till en fjärde plats i tävlingen. Året därefter ställde hon upp igen, denna gång med låten "As i lay me down" som gav henne en fjärdeplats. I år tog hon sig till final med "Not with me" där hon slutade på en åttonde plats.

Felix Sandman

Felix har stått i rampljuset sedan han var 14 år. 2018 kom debutalbumet "Emotions" som soloartist. Han började i bandet The Fooo som senare bytte namn till The Foo Conspiracy och slutligen FO&O. De fick vara förband åt Justin Bieber och 2017 tävlade de i Melodifestivalen innan de gick skilda vägar. Han har kommit två i Melodifestivalen med bidraget "Every single day" och det går även att se honom i Netflixserien ”Störst av allt."

Andra artister som uppträder under helgen James Tw

Smith & Thell

