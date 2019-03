Så blir framtidens vintrar i Jämtlandsfjällen – klimatforskaren: "Vi kan redan observera utvecklingen"

Gustav Strandberg är klimatforskare på SMHI i Norrköping. Han arbetar på Rossby center, SMHI:s enhet för klimatmodellering i Sverige. Där fokuserar han på att utvärdera regionala och globala klimatmodellsimuleringar, osäkerheter i klimatscenarierna samt att ge information till allmänheten och användare av klimatscenariodata.

- Scenarierna visar att framtidens klimat beror på framtida utsläpp. Man kan tycka olika om scenarierna, att de är överdrivna eller underdrivna, poängen är att de ska visa på olika tänkbara utvecklingar för framtiden. Scenariot med höga utsläpp är långt ifrån målet att begränsa uppvärmningen till 2 grader. Samtidigt kan man fundera på hur troligt det är att vi kommer att klara 2 grader, säger Gustav Strandberg.

Två klimatscenarier för södra Norrlands fjälltrakter kommer beskrivas i artikeln. Det ena utgår från medelhöga utsläpp och det andra går från höga utsläpp. Det sista scenariot är det som i dagsläget ligger närmast dagens trend av en ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären.

Det finns även ett tredje scenario med låga utsläpp. Där är förutsättningarna att världen genom kraftfull klimatpolitik följer Parisavtalet.

– Det scenariot är allra lägst, med kraftiga utsläppsminskningar från och med 2020, vilket är i linje med Parisavtalet. Fast hur troligt är det att utsläppen ska börja minska nästa år, undrar Gustav Strandberg.

Samtidigt vill han peka på att det går att nå dit.

Det är möjligt att begränsa klimatförändringen mer.

Hur ser då framtidens vintrar ut?

Södra Norrlands fjälltrakter är det mest detaljerade område som går att titta på om man vill se hur klimatet och vintrarna i Åre och Jämtlandsfjällen beräknas bli i framtiden. När forskarna beräknat förändringen av årsmedeltemperaturen jämfört med referensperioden 1961-1990, förutsägs en höjning med cirka 2,5 grader vid sekelskiftets slut vid ett scenario med medelhöga utsläpp.

Med höga utsläpp förväntas höjningen bli omkring 5,5 grader.

Uppvärmningen är dock inte jämnt fördelad över året. Medeltemperaturen under vintern i Södra Norrlands fjälltrakter beräknas stiga cirka 3 grader med medelhöga utsläpp och 7 grader med höga utsläpp.

– I Sverige är det vintertemperaturerna som beräknas öka mest, framförallt i norra Sverige. Det är där vi ser den största förändringen, säger Gustav Strandberg.

När temperaturen stiger blir en effekt att antalet dagar med snötäcke per vinter minskar. Det kan man också följa i en av SMHI:s klimatindikatorer. De har tagits fram för att på ett enklare sätt kunna följa de löpande förändringarna i klimatet.

Klimatindikatorn för antal dagar med snötäcke visar sju stationer i Södra Norrland och ger därmed en mer generell bild av läget än specifikt Jämtlandsfjällen, men den är ändå användbar i avseendet att den visar årliga variationer och samtidigt det större skeendet från 1949 till och med vintern 2018.

– Antalet snödagar visar att det redan har hänt lite grann. När man pratar om framtidens klimat och vad som kan hända, så är det bra att visa att vi redan kan observera utvecklingen, säger Gustav Strandberg.

Via kartor går det att se antalet dagar med snötäcke (med minst 20 millimeter vatteninnehåll) i Jämtlands län. Det kan tolkas som dagar med bra förhållanden för skidåkning. Kartorna ger en bild av hur snötillgången för skidåkning förändras och de kan användas för långsiktig planering av turism och friluftsanläggningar.

Referensperioder för medelvärden är 1961-1990 samt 1991-2013. På kartan med medelvärden för 1991-2013 kan man se att Åre ligger i spannet med snötäcke 160-180 dagar, Bydalen 180-200 dagar, Storlien samt Vålådalen över 200 dagar.

SMHI:s första framtidsperiod är 2021-2050. I första scenariot med medelhöga utsläpp ligger Åre, Bydalen, Storlien och Vålådalen kvar i sina spann. Däremot är det tydligt att de östra delarna av länet och områden runt Storsjön påverkas mer och får färre dagar med snö.

I scenariot med höga utsläpp har antal dagar med snö i Åre minskat från 160-180 till 140-160, Bydalen från 180-200 till 160-180, Storlien från över 200 till 180-200, medan Vålådalen ligger kvar på över 200 dagar.

Den andra perioden är 2069-2098. Då beräknas att antal dagar med snötäcke i Åre har minskat till 140-160 med medelhöga utsläpp. Bydalen ligger på 160-180, Storlien på 180-200 och Vålådalen på ligger över 200. Med höga utsläpp hamnar däremot Åre i spannet 120-140 dagar, Bydalen 140-160, Storlien 160-180 och Vålådalen 180-200 dagar.

En annan viktig del att beräkna när det gäller framtidens vintrar är nederbörden.

Kommer det snöa mer eller mindre?

Nederbörden förväntas öka, det är också en konsekvens av att det blir varmare. Då kan atmosfären hålla mer vatten och det kan bli mer nederbörd, säger Gustav Strandberg.

Kan det kompensera för kortare vintrar?

– Man skulle kunna tänka sig att den kortare snösäsongen i viss mån kompenseras av en ökad nederbörd. När det väl faller snö, faller det mer snö. Men vid någon tidpunkt kommer den kompensationen inte räcka till. Det är ett logiskt resonemang, men det är inte helt utrett i vilken mån det här verkligen är så. Tittar vi till exempel på största snötäcket observerat, finns det ingen tydlig trend de senaste trettio åren åt något håll.

När det gäller nederbörden ser man heller inte riktigt lika tydliga förändringar som till exempel i medeltemperaturen.

– Det är svårt med nederbörden för den varierar naturligt mycket mer mellan åren än vad temperaturen gör. Oavsett om man har en klimatförändring eller ej kommer det alltid vara år där man har mer nederbörd än normalt och andra år mindre. Att det var mycket snö förra året spelar ingen roll, ett enskilt år betyder ingenting, förklarar Gustav Strandberg.

Förändring av vinterns nederbörd i södra Norrlands fjälltrakter med medelhöga utsläpp:

Förändring av vinterns nederbörd i södra Norrlands fjälltrakter med höga utsläpp:

Finns det fortfarande en risk att folk blandar ihop väder och klimat?

– Ja, så är det. Mannaminnet är dessutom ganska kort. I bästa fall minns man tio år, men det kanske bara är fem. Man ska inte lita för mycket på sin egen upplevelse. Även om man kommer ihåg bra är 10-20 år ganska lite i ett klimatologiskt perspektiv. Då vill man gärna ha 50 eller 100 år för att verkligen kunna se någonting, säger Gustav Strandberg.

Vädret varierar helt enkelt mycket naturligt.

– Det kan bli så att nästa vinter kanske blir jättekall och jättesnöig, då betyder inte det att vi har fel när vi pratar om framtidens klimat, att det ska bli varmare och kortare vintrar. Man måste se till det längre perspektivet.

Klimatordlista

Antropocofen Namn för den tid vi lever i, där jorden påverkas av människans aktiviteter. På grund av den stora inverkan på naturen som storskaligt jordbruk och industrialisering har skapades ordet antropocen, som kan utläsas ”människans tidsålder”, efter grekiskans antropos (människa) och cen(ny).

COP25 Namnet på FN:s klimatmöte i Chile november 2019.

Globala målen FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Global klimatmodell (GCM) På engelska Global Circulation Model eller Gobal Climate Model. En global klimatmodell beskriver hela jordklotet och de processer som sker i atmosfären, haven, havsisen och marken.

Greta Thunberg en klimataktivist som i augusti började sitta utanför riksdagen med plakatet "Skolstrejk för klimatet". Hon har talat på klimatmötet i Katowice och på World economic forum i Davos. Fredagen 15 mars arrangerades den hittills största klimatstrejken i Greta anda i över hundra länder. Nominerad till Nobels fredspris.

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel.

Klimat De genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. FN:s vetenskapliga klimatpanel konstaterar bland annat att vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850.

Klimatkonventionen Är det vanligaste svenska namnet för the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Det är ett internationellt avtal, juridiskt bindande för de länder som skrivit under. Parisatalet är en form av handlingsplan för att konkret uppnå det klimatkonventionen beskriver.

Klimatmodell Matematiska beskrivningar av atmosfären, landytan, hav, sjöar och is i 3D. Svarar på frågan om atmosfärens innehåll förändras på ett visst sätt, hur förändras då klimatet?

Klimatscenario En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden med hjälp av antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser, en global och en regional klimatmodell.

Klimatflyktingar Människor tvingas lämna sina hem på grund av klimatrelaterade skäl. Det handlar till exempel om höjda havsnivåer och översvämningar, torka och stormar på grund av klimatförändringarna.

Koldioxidekvivalenter För att få alla växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid och flourerade gaser) jämförbara multiplicerar alla utsläpp förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP).

Parisavtalet Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser samt att stödja de som drabbas. En av de viktigaste punkterna är att hålla temperaturökningen under 2 grader, men helst under 1,5 grader.

RCP RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen, representativa koncentrationsutvecklingsbanor, på engelska Representative Concentration Pathways. De är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i W/m² som uppnås efter 2100.

RCP2,6 Kraftfull klimatpolitik gör att växthusgasutsläppen kulminerar år 2020, strålningsdrivningen når 2,6 W/m² år 2100 (används i IPCC, AR5). Detta scenario är det som ligger närmast ambitionerna i Klimatavtalet från Paris.

RCP4,5 Strategier för reducerade växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen stabiliseras vid 4,5 W/m² före år 2100 (används i IPCC, AR5).

RCP8,5 Ökande växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen når 8,5 W/m² år 2100 (används i IPCC, AR5). Detta scenario är det som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser.

Strålningsdrivning Strålningsdrivningen är skillnaden mellan hur mycket energi solstrålningen som träffar jorden innehåller och hur mycket som strålar ut i rymden igen. Energin mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m². Strålningsdrivningen ökar då mängden växthusgaser ökar i atmosfären, vilket resulterar i en global ökning av temperaturen på jorden.

Variabilitet En viktig faktor inom klimatologin. Klimatet är inte bara genomsnittliga värden utan klimat kännetecknas av variationer i tid och rum som kan hänga ihop med till exempel växelverkan mellan atmosfären och havet.

Växthusgaser Atmosfären som omger jorden bevarar energin från solen så att jordytan blir varmare än vad den hade varit om atmosfären inte fanns. Den naturliga växthuseffekten bygger på naturlig förekomst av viss mängd vattenånga och koldioxid i atmosfären. Atmosfärens sammansättning har sedan den förindustriella tiden successivt förändrats på grund av mänsklig aktivitet. De vanligaste växthusgaserna som vi människor släpper ut är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon.

Källa: SMHI, klimatordlista.se

