Tatueringar och techno på ny klubb i Åre: ”Tapir ska vara lättsamt och roligt”

Bakom Tapir står Andreas Ljungqvist, Kimmo Niskanen och Christoffer Pocock. De känner varandra sedan långt tillbaka genom sitt gemensamma intresse, klubbandet. Tapir kommer att vara ungefär en gång i månaden och fokus kommer att ligga på modern klubbmusik. Hittills har det betats av techno med Joel Mull och disco med Skatebård.

– Tanken med klubben är inte att det ska vara en ren technoklubb utan det kommer att vara allt från modern disco till house-techno. Framförallt på det stora golvet, i det andra rummet försöker vi köra en annan variant. Där kommer det att spelas något helt annat som kanske hiphop. Men det kommer aldrig vara någon popkväll med radiolåtar, säger Andreas Ljungqvist.

Han har bott i byn i cirka tolv år och menar att det fanns mer att välja på förut och det är dit de vill nå.

– Men jag tycker att det känns som att det finns lite mer att välja på i år. Vi vill lyfta fram musiken som spelas hos oss samtidigt som vi vill göra det så opretentiöst det kan bli. Tapir ska vara lättsamt och roligt. Folk som kommer hit ska inte bli i vägskrämda utan det ska fungera för alla, sedan går det ju aldrig att göra alla nöjda.

När chansen att haka på Tapir kom tackade Andreas ja.

– Jag körde klubbsvängen innan jag blev pappa. Sedan fungerade det inte riktigt att arrangera klubb en gång i veckan. Det blev för mycket jobb, men nu kommer det att vara cirka en gång i månaden och det känns mer rimligt både för våra gäster och för livet som pappa.

På lördag är det dags igen. Denna gång spelar Very Addictive, konstkollektivet Dujaviba och Stitch N Stones.

Very Addictive är en Dj-duo på frammarsch bestående av Fredrika Magnusson och Linn Stigsson Stern. Baserade i Stockholm har de släppt musik sedan 2014 och spelat på några av Sveriges mest kända klubbar och elektroniska festivaler, det är inte första gången de spelar i Åre.

Det kommer även gå att tatuera sig hos Thure Melander.

– Very Addictive är väldigt aktuella just nu med ny musik och de har lite Årekoppling. Det känns superkul att Stitch N Stones kommer och kör sin grej innan och att Thure Melander kommer att tatuera under kvällen. Det känns som att det kommer att bli en rolig kväll, avslutar Andreas Ljungqvist.

Läs även om Viktor Ström som driver technoklubben Mötet i Åre.