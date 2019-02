VM-låt, releasefest och uppträdande på Nationalarenan – Åreartisten Rakel står i rampljuset: ”Det gäller att vara i nuet och njuta av allt”

Förutom releasefest är Rakel även aktuell med VM–låten ”Young, handsome and fast” där hon medverkar tillsammans med Teddybears och Rigo.

– Det är superstort. Hur ofta är det ens VM i Åre? Jag har lärt mig väldigt mycket och det har varit jätteroligt att jobba med Teddybears som är sjukt rutinerade. Det är en sådan sak som du säger att du kommer att berätta för eventuella barnbarn. Att bara få stå på en stor scen i livesändning var mäktigt. Det var lätt den roligaste spelningen jag någonsin har gjort, säger Julia Johansson.

Och även om livesändningen under invigningen av VM var mäktig har Julia hunnit stå på en rad andra scener. Under fjolåret hann hon bland annat med en spelning på hemmaplan under Åre Sessions och en spelning under Storsjöyran. Och denna vecka blir inte sämre. Nu väntar releasefest på Lounge under fredagen och två uppträdanden på Nationalarenan under lördagen. Läs om Julia Johansson: Hon sätter ton på sina känslor ”Jag skriver nakna och personliga texter”

– Det har varit fullt upp under VM. Det är rätt komiskt med livet, allt händer verkligen på en gång. Men det känns ändå bra, jag är glad att jag släpper eget eftersom det är ett tag sedan. Nu gäller det bara att vara i nuet och njuta av allt.

Julia beskriver den nya singeln som mer avskalad i produktionen och lite mer mystisk.

– Det finns en mystik i den som jag gillar och jag tycker att den har ett eget sound. ”Treasure in mind” ligger mig varmt om hjärtat. Den handlar om kärlek, inte den romantiska utan mer energin som vi har inom oss. Vikten av att våga följa den och att vara sann mot sig själv. Vilket kan vara svårt eftersom vi hela tiden matas med att vi ska söka den yttre bekräftelsen.

På fredagen går det att höra låten live på Lounge.

– Kom dit, det kommer bli kul. Vi kommer ha Thure Melander som tatuerar, Thyra Dj:ar och det kommer bli riktigt härligt lokalt häng som sedan avslutas på Mjölkbaren.

Andra artister under veckan

15 februari – Lamix och Åre Sessions Pre-party på Country club

15 februari – Selma och Gustaf på Nationalarenan

16 februari – Teddybears Sound System på Bygget

16 februari – Treo Komp Allstars feat. Jakob Swanberg på Medals Plaza

17 februari – Linda Sundblad på Nationalarenan

21 februari – Victor Leksell på Bygget