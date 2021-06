Åreföretaget växer allt snabbare – öppnar åttonde kontoret på fyra år: ”Går all in på Norrland”

Hon är grundare och vd, tillsammans med kollegan Olof Pergament, till House Be som slog upp portarna i Åre för fyra år sedan. Idén att hyra ut kontorslokaler och skrivbordsplatser till företag och personer som ville jobba på distans visade sig lyckad.

Efter en dipp precis när pandemin slog till har företaget bara vuxit sedan starten och snart är det dags för öppning av House Be i Skellefteå.

– Vi fortsätter att växa både i Åre och på andra orter. Någonstans så känner vi att vi går all in på Norrland och jobbar hårt för att utöka vårt nätverk på fler platser i norr. Skellefteå är en ort som attraherar både kapital och kompetens och det känns naturligt för oss att finnas där, säger Ulrika Viklund.

Efter premiären i Åre har House Be expanderat till Östersund, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och har även en filial i Stockholm. Närmast väntar alltså Skellefteå och även Härnösand. Dessutom har man boendekonceptet Stay by House Be som erbjuder mindre lägenheter i Åre.

– Det här var inget vi trodde när vi startade men tittar vi i Norrland nu så närmar vi oss 600 medlemmar. Vi var tre personer som ville sitta i den här miljön i Åre och var rädda när vi fick 100 kvadrat att jobba med. Nu har vi 11 anställda och två konsulter i bolaget, säger Ulrika.

Att allt fler väljer att jobba på distans och dessutom vill göra det på andra ställen än hemma blev framgångsfaktorer för House Be. Som nu även samarbetar med Acamp, företaget som hjälper folk att hitta och boka campingplatser runt om i Sverige.

Något som gör det möjligt för folk att stanna till med sin husbil utanför House Be för att på så sätt koppla upp sig och jobba.

”På Acamp har vi själva en husbil som används som mobilt kontor och vi vet att fler och fler kommer att börja jobba på distans på samma sätt. Nu har vi tillsammans med House Be etablerat en perfekt plats att visa upp detta på” säger Acamps grundare Öjje Holt i ett pressmeddelande.

Med andra ord är det full rulle för Ulrika och gänget som har kommit en lång bit från starten när de bara letade efter en plats att sitta och jobba ihop på i Åre.

– Trenden att jobba på distans tror vi kommer bli ännu starkare efter pandemin. Vi vill visa att man behöver inte bo i en storstad för att bygga något stort. Det går lika bra att bo i en norrländsk stad som i en storstad för det. Framförallt gör vi det också för att vi vill se de här orterna växa och attrahera kompetens. Och för att folk ska få bättre möjligheter att jobba och leva var de vill, säger Ulrika Viklund.

