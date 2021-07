Årepilot bekämpar branden i Ånge – följ med i helikoptern över eldhärjade området

Branden i Granboda startade i onsdags och under torsdagen var branden mer eller mindre under kontroll. Hjälp kallades snabbt in från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som skickade flygplan och helikoptrar för att vattenbomba området.

Storm Heliworks med baser i Östersund och Göteborg fick rycka in och hjälpa till under skogsbranden. Piloten Jon Larsson har under två dagar flugit helikoptern över området.

– Just nu håller vi på med eftersläckningsarbete, vi håller på att blötlägga området precis utanför branden så det inte ska finnas någon risk för att det ska sprida sig vidare. Det känns som att branden är under kontroll, säger Jon Larsson

För att effektivisera släckningsarbetet etablerar Storm Heliworks en mobil bas i nära anslutning till brandområdet, med hjälp av en egen servicebil och bränslesläp.

Hur länge har ni arbetat?

– Vi kom i går och höll på till 21.30. Sedan har vi sovit och käkat, efter det var vi igång igen, säger han.

Vad händer härnäst?

– Vi fortsätter att blötlägga och bevakar området mest. Det är upp till räddningstjänsten att bestämma hur länge de vill ha oss här, säger Jon Larsson och fortsätter:

– Vi får nog se om det fortsätter att vara varmt under dagen, om det kommer regn eller något som kan påverka. Det får vi nog se i eftermiddag.

Se fler bilder här nedan: