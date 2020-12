Årets flopp, missräkning och stora överraskning – här är experternas dom: ”ÖFK:s egna D'Artagnan”

Vissa gillar hårda paket, andra mjuka.

I årets sista ÖFK-duell delas det ut lite av varje från Sportens Niclas Åkerström och Fredrik Sjölund.

Årets flopp

– I konkurrens med Bakr Abdellaoui måste ändå ”utmärkelsen” ges till spanjoren med det klatschiga namnet. Skulle åtminstone delvis fylla tomrummet efter Jordan Attah Kadiri. Fyra framträdanden och blott 25 allsvenska minuter senare kan vi lugnt konstatera att det inte gick som det var tänkt innan han drog till grekiska Larissa, säger Åkerström.

– Då ger jag utmärkelsen till Bakr Abdellaoui. En värvning som bevisligen inte höll allsvensk eller dansk division 3-nivå och som väckte en del frågetecken runt värvningsarbetet. Nu väljer ÖFK dessutom att inte förlänga kontraktet trots att klubben har värvningsförbud. DET säger det mesta.

Årets överraskning

– Jag måste lyfta fram Ludvig Fritzson. En spelare som aldrig riktigt kom in i Ian Burchnalls lag. Han spelade majoriteten av matcherna från start under året och var en av lagets bästa. Dessutom spelat en hel del sittande mittfältare, en lite ovan position för honom. Inom amerikansk idrott kallar man det ett ”contract year” när en spelare är inne på sista året av kontraktet och presterar bättre än någonsin. Något som passar in på Fritzson som gjorde fler starter och fler mål än tidigare i allsvenskan, säger Sjölund.

– Var det någon som ärligt kan säga att de såg Blair Turgott göra sju allsvenska mål i år? Inte jag i alla fall. Var i bästa fall en habil ytter ifjol. Nu är Turgott en given spjutspets och en av få spelare i truppen med näsa för mål. Måste fortsätta på den inslagna vägen nästa år.

Årets veligaste

– Sportkommittén. Vad gör den? Vilka ingår i den? Vilket är syftet med den? Det har inte varit glasklart runt det där. Åkeby hann knappt börja innan han fick sluta, Leif Widegren startade upp det hela men hoppade själv av uppdraget. Kanske är läge att avveckla allt och försöka hitta en långsiktig lösning med en sportchef i stället, säger Åkerström.

Sjölund har sett något helt annat som kanske gått under radarn för de flesta:

– Hur vill ÖFK:s målvaktstränare David Preece egentligen se ut? Han har under det senaste året haft långt hår, han har haft kort år. Han har haft helskägg, han har varit renrakad. Och min favorit, De tre musketörerna-mustaschen. ÖFK:s egna D'Artagnan. Stora frågan är, hur kommer han att se ut nästa år?

Årets missräkning

– Försäljningen av Jordan Attah Kadiri. Jag tror inte att ÖFK är nöjda med den relativt låga transfersumman som det blev i slutändan. Runt 13 miljoner fick ÖFK in. Men när man ser att Norrköping fick 40 miljoner för Pontus Almqvist och Elfsborg fick 30 miljoner för Jesper Karlsson. Då känns det faktiskt ännu sämre. Hoppas för ÖFK:s skull att vidareförsäljningsklausulen är hög, säger Sjölund.

– Då tycker jag det var värre med det beryktade Puls8-avtalet. Visserligen var det i slutet av 2019 som det presenterades för överklagandenämnden, men det var först i februari som bolaget blev känt för allmänheten och tillsammans med ÖFK bedyrade man att det fanns en överenskommelse om att investera i klubben. Några 15 miljoner han ännu inte synts till.