Årets idrottare i länet: Här är topp 10-listan – och de blev Årets lag efter historiska framgången

Här är hela listan över de tio främsta idrottarna i länet under året som gått och resultatet från omröstningen för både årets idrottare och årets lag.

10: Walter Wallberg, Åre SLK, puckelpist – 42 poäng i rösträkningen

Trots att han fortfarande är tonåring börjar Wallberg bli en välmeriterad åkare. Under året som gått har han varit VM-fyra i parallell och nia i singel. Han slutade fyra i totala världscupen och var hårfint utanför pallen med två andraplatser och två tredjeplatser i VC-tävlingar. Tog också SM-guld i singel.

9: RT Guinn, Jämtland Basket – 42

Lagkapten för laget som tog sig vidare till semifinal för första gången i klubbens historia. Dubbelt så gammal som Walter Wallberg med sina 38 år, men ändå en man för framtidslandslaget, dit han togs ut under året.

8: Lina Korsgren, Åre LSF, längd – 56

Tog andraplatsen i Vasaloppet och hade utöver det tre pallplaceringar i Ski Classic. I Jizerská Padestáka blev det seger och i den totala cupen slutade hon fyra.

7: Jens Burman, Åsarna IK, längd – 73

Rätans stolthet har under året placerat sig både som sexa och sjua i världscupen och var under säsongsupptakten sträcksegrare på stafetten i Lillehammer. Under VM i Seefeld blev placeringarna 10-11-10.

6: Magnus Djuse, Östersund, trav – 77

Den yngste av de fyra Djusebröderna har nått stora framgångar och fått sitt stora genombrott under året. Statistiken talar sitt tydliga språk för 19-åringen: 141 segrar och över 10 miljoner i inkörda prispengar – och han är fortfarande lärling.

5: Aly Keita, Östersunds FK, fotboll – 91

Publikfavoriten, målvaktsprofilen och lagets ålderman fick representera Guinea under Afrikanska mästerskapen under sommaren. Hemma i Östersund var han också stabil och fick, tillsammans med kollegan Sixten Mohlin, högst snittbetyg under säsongen som gick från Sportens spelarbetyg.

4: Henrik Harlaut, Åre SLK, freeski – 139

Fick det att stämma i de stora mästerskapen. Tog VM-silver i big air och slutade femma i slopestyle. Tog silver i X-games Oslos big air och slutade fyra i X-games Aspens slopestyle samt sexa i big air-tävlingen på samma plats.

3: Zebastian Modin, Östersunds SK, paraskidor – 149

Tillsammans med nya partnern Emil Jönsson Haag tog han VM-guld i sprint och silver i distans klassiskt. Vann totala världscupen med fyra förstaplatser och en andraplats i deltävlingarna.

2: Linn Svahn, Östersunds SK, längd – 179

Säsongens stora stjärnskott som var nära att ta sig hela vägen fram till en seger tack vare sitt dundrande genombrott under den senaste månaden. Världscupsegern i hennes debut i landslagsdräkten följdes upp med en teamsprintseger tillsammans med Maja Dahlqvist.

1: Erika Kinsey, Trångsviken, friidrott - 182

En världsstjärna i en av världens största sporter. Har utöver framgångarna i höjdhopp utvecklats vidare i längdhoppet och satte distriktsrekord på 6,51 under säsongen. Men det är fortsatt i höjdhoppet som hon håller högsta internationella klass. Hon tog tre pallplatser i Diamond League-tävlingar, vann Finnkampen, SM-guld, slutade sjua i inomhus-EM och på 18:e plats i VM, där hon drogs med en skada. Årsbästanoteringen blev 1,96.

Övriga kandidater, utan inbördes ordning:

Emelie Nyman Wänseth, Östersunds GIF, friidrott

Emil Persson, ÖSK, längd

Gustav Salomonsson, Team Walles, skoter

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, längd

Jesper Tjäder, Östersund-Frösö SLK, freeski

Martin Ponsiluoma, Tullus, skidskytte

Oliwer Magnusson, ÖFS, freeski

Oskar Kardin, ÖSK, längd

Robin Wallner, Åre Bergscyklister

Viktor Andersson, Vemdalens SK, skicross

Årets lag

1: Jämtland Basket, 59

Det pratades basket som aldrig förr i Östersund under förra våren när Torbjörn Gehrke och hans mannar skrämde bort både spöken och gamla spärrar när de tog sig till en historisk semifinal efter en heroisk insats i kvartsfinalserien mot Luleå. Föll sedan mot det blivande mästarlaget Södertälje i semifinalen.

2: Ytterhogdals IK, 38

Efter en stark säsong tog sig Ytterhogdal hela vägen fram till kval mot division 1 under hösten. Adrian Costello prisades också som årets tränare för sina insatser, men valde sedan att tacka för sig efter att ha fått avsluta med ett dramatiskt kvalspel där bland annat snöfall ställde till med problem.

3: Åsarna IK, stafettlag herr, 29

Tiio Söderhielm var tillbaka i längdspåret och hjälpte lagkamraterna Marcus Ruus och Jens Burman till ett SM-guld i stafett.