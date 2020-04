Arla sänker mjölkpriset till bönderna och hänvisar till coronapandemin

Det skriver Lantbrukets affärstidning ATL på sin sajt. Arlas pris för både ekologisk och vanlig mjölk sänks med en eurocent från i maj. Det betyder att den sänks med 10,5 öre per kilo mjölk. Konventionell mjölk landar på 350,1 öre per kilo och ekologisk mjölk 422,8 öre per kilo.

Detta kommer trots en ökning av försäljningen i affärerna, men Arla ser den som kortsiktig. Samtidigt har försäljningen bland restauranger nästan helt stannat av och den globala ekonomin är skakig. Att på grund av coronapandemin.

”Till följd av den pågående effekten av den nuvarande situationen är utsikterna för mjölkpriset fortsatt osäkra” säger Arla i en kommentar till ATL

I februari sade Arlas VD Peder Tuborgh till ATL att han väntade sig att mjölkpriset till de svenska bönderna skulle höjas. Det blev alltså inte så.