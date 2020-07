Arnljotspelen blir en livesänd föreställning – gratis för alla: ”Göra folk nyfikna”

Arnljot 2020 blir en direktsänd föreställning som du kan se hemma i din egen soffa. Den kommer sändas i tre dagar och en länk till sändningen finns gratis på hemsidan.

– Det kändes tungt att helt kasta in handduken, vi har haft en oavbruten svit sedan 1945. Därför bestämde vi oss för att köra en livesänd föreställning så att Arnljot blir av även i år. Det är viktigt också att det sänds live, inte visas som en film. Det kommer dock finns möjlighet att se en ihopklippt version av föreställning en kort tid efteråt, säger Per Boström ordförande i Teaterföreningen Arnljotspelen.

– På detta sätt kan vi också nå ut till fler, vem som helst kan titta. Det kan göra att folk blir nyfikna och väljer att besöka Frösön kommande år för att se föreställningen. Vi tänker på detta som en PR-möjlighet, vi kan nå ut till hela världen.

Anledningen till att man i år valt att göra på detta sätt är för att få Arnljotspelen att leva vidare och klara sig genom corona-pandemin. Istället för att ta betalt tar det emot frivilliga bidrag via Swish.

– Med så kort varsel var det svårt att lösa någon slags betalningsmöjlighet. Därför kör vi gratis och hoppas att det kommer in lite bidrag från frivilliga via Swish. Vi har även jobbat med att lösa sponsorer för att få lite finansiering, säger Per Boström.

– Vi är stolta över att detta är Sveriges äldsta utomhusteater. Det viktigaste för oss är att föreställningen genomförs, den ekonomiska biten löser sig, avslutar Per Boström.