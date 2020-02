Arsenik och uran har hittats i brunnar i länet: ”Det finns all anledning att undersöka sitt dricksvatten”

En av husägarna som ÖP varit i kontakt med hade grävt ny brunn och ville kontrollera vattnet då man har små barn i familjen. Vattnet innehåller, trodde familjen, järn och kalk, men som en överraskning visade provet att uran och arsenik fanns i vattnet.

Halten av såväl uran som arsenik låg över gränsen för skadliga halter. Uranhalten var 76 mikrogram uran per liter. Gränsen för tjänligt vatten går vid 30 mikrogram per liter. Arsenikhalten är 45 mikrogram per liter. Gränsvärdet är 10 mikrogram per liter.

Vattenprovet togs för ungefär tre veckor sedan, berättar husägaren som är nyinflyttad i området.

– Vi har sagt till grannarna att de ska kolla sitt vatten. De kände inte till att det skulle finnas uran eller arsenik i vattnet. Någon hade aldrig lämnat in några vattenprover.

Främst för barnen skull är det viktigt att åtgärda vattnet, resonerar husägaren.

– Barn är känsligare än vuxna.

Vattnet är inte hälsovådligt om man dricker det en kortare tid, men lång förtäring kan ge allvarliga hälsoeffekter. Uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion. Arsenik kan ge olika cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar, njurproblem med mera.

Tidigare i vinter gick Ragunda kommun ut med en uppmaning till husägare med enskilda brunnar att ta vattenprover sedan ett antal brunnar visat sig ha arsenik i vattnet.

Arseniken kom från berggrunden där brunnarna borrats.

Samma sak gäller för fastigheterna i Lit. Det finns arsenik och uran i marken som också återfinns i grundvattnet.

Fastighetsägarna har tagit kontakt med kommunens Miljö och Hälsa för att få råd, berättar miljöinspektören Anna Zakrisson.

– Kommunen har inte tillsynsansvar för enskilda brunnar, men vi hjälper till att hänvisa till myndigheter för mer information.

Östersunds kommun väljer en annan väg än Ragund och kommer inte gå ut med någon särskild rekommendation på grund av arsenik- och uranfynden i Lit. Däremot uppmanar Anna Zakrisson alla som har egen brunn att regelbundet ta vattenprover.

– Det finns all anledning att undersöka sitt dricksvatten, både mikrobiologisk och kemiskt. Särskilt viktigt är det om det finns äldre eller barn i hushållet.

Vattenproblemen hos familjen i Lit ska åtgärdas med vattenfilter.

– Vi har beställt filter och väntar på leverans. Det är stor skillnad på priserna. Från 100 000 kronor till 35 000 kronor.

Det är inte första gången uran upptäcks i dricksvatten från enskilda brunnar i kommunen. Tidigare har egna brunnar i trakten av Lillsjöhögen visats sig ha uranhaltigt vatten.

Läs mer om arsenik på Livsmedelsverkets hemsida.

Mer information om uran i dricksvatten finns på Statens Geologiska Undersökning, SGU