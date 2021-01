Ås IF drar igång utomhusträning för barn och ungdomar: ”Vi vill kunna träna fotboll”

När Krokoms kommun sa nej till all inomhusträning med anledning av de skärpta coronarestriktionerna gick det lokala näringslivet in och sponsrade med en gammal fotbollsplan. Detta så att barn och ungdomar i Ås IF fortsatt ska kunna hålla igång med sin fotbollsträning utomhus.

– Det är viktigt att de unga håller sig i rörelse, säger Stefan Möllhagen, hall och planansvarig i föreningen.