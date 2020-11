Åtalet mot Kindberg: Ska ha tagit emot 5,5 miljoner kronor i muta – totalt fem länsbor åtalas

Under fredagsförmiddagen lämnades det in ett omfattande åtal på Östersunds tingsrätt. Åklagaren Mats Bresman menar att Daniel Kindberg via sina företag tagit emot mutor på 5,5 miljoner kronor av Pilgrimsta Hus Bygg AB. Det här ska ha skett medan han var vd för Östersundshem.

Även Hans Carlsson, tidigare vice vd Östersundshem, åtalas för grovt tagande av muta från samma bolag. Han uppges ha fått 4,7 miljoner kronor.

Det är totalt fem länsbor som nu åtalats för en rad olika brott.