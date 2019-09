Att läsa och skriva står högt i kurs hos Åreborna – nätverket Åreförfattarna växer snabbt

I dagsläget har Åreförfattarna 18 medlemmar men när gruppen träffades för första gången i januari satt det endast fem personer runt bordet på Åre bageri.

– Det var jag och Karin Härjegård som började prata om att dra igång något för författarna i Åre. Vi visste inte hur många det fanns så vi började titta runt i våra nätverk och sedan träffades vi här och har fortsatt göra det, berättar Maud Deckmar. Hon har gett ut fem böcker sedan tidigare och precis avslutat ett råmanus för en kommande roman.

– Det var lite lustigt för parallellt med detta hade jag och Ingrid Marie Thorslund börjat tänka precis samma tanke och plötsligt dök det upp på Facebook, fortsätter Per Holmlöv som bland annat ligger bakom ”Åre, Masters, mountains & magicians” som gavs ut i samband med VM 2019.

För att vara med i gruppen krävs det att du har gett ut en bok eller har ambitioner att göra det.

– Det är skrivandet som står i fokus och du ska bo i Åre kommun. Sedan har vi även haft personer som skrivit på till exempel manus och självklart är även dessa välkomna. Men de flesta i gruppen har eller ska ge ut böcker, berättar Kristofer Olsson som bland annat gett ut diktsamlingen ”Den platsen, den jorden”.

Från att sitta hemma och skriva själv fanns det plötsligt en plattform där det gick att umgås och dividera med andra författare.

– För mig är det en social grej. Det är trivsamt att komma hit en gång i månaden och umgås med personer som har samma funderingar som mig. Här träffar man folk som lyssnar, säger Per Holmlöv.

Maud Deckmar håller med samtidigt som hon tycker att gruppen är till stor nytta för hennes skrivande.

– Vi har haft väldigt intressanta möten och insikter. Bland annat slutade jag tro att jag var tvungen att ha ett sjok av tid för att kunna skriva. Efter Pers citat ”duger det åt Hemingway så duger det för mig”, så insåg jag att jag kunde skriva lite varje morgon. Lite plus lite blir mycket och i augusti skrev jag klart mitt råmanus till min kommande roman, berättar hon.

Kristofer Olsson gav ut sin diktsamling innan han flyttade upp till Åre för tre år sedan och beskriver situationen som att vara i lite av ett skrivvakuum efter det eftersom han inte kände några andra poeter här uppe.

– Sedan kom jag i kontakt med Karin Härjegård som pratade om denna grupp, berättar han.

Under träffarna får varje författare prata om sina projekt och ibland har de olika ämnen som att till exempel utveckla karaktärer.

– Det som är intressant är att alla är i olika faser av processen och jobbar med olika projekt. Att sitta och skriva är grunden men det är många steg efter det. Jag till exempel behövde någon som pushade mig och som tyckte att det fanns något värde i det jag gjorde och det tycker jag att den här gruppen kan hjälpa varandra med. Det är inte alltid man ser det värdet själv, fortsätter Kristofer Olsson.

Och precis som Kristofer berättar är många av författarna i väldigt olika stadier av skrivprocessen. Per Holmlöv som är 78 år ska till exempel debutera som deckarförfattare.

– När jag skrev Åreboken som kom ut i vintras ringde en förläggare som frågade om jag kunde skriva en deckare och efter lite betänketid började jag skriva. Röd snö heter den och kommer ut till jul. Jag är den äldsta debutanten på deckare tror jag och jag har redan ett nytt kontrakt för en till bok till ännu nästa jul, berättar Per Holmlöv.

Och för den som vill titulera sig som författare finns det inga genvägar.

– Det är mycket gnetande. Världen är full av människor som har talang för att skriva men tillslut är det vilja och envishet som gör att du faktiskt får ut den produkt som du är ute efter. Det krävs att du gör, inte bara drömmer, men kanske också att du har något att säga, berättar Maud Deckmar.

Under september har Åreförfattarna hunnit prata på Åre coffee club, börjat presentera sig på sin Facebooksida och under höstmarknaden går det att träffa dem på Åre bibliotek under två tillfällen.

– Vi fick väldigt bra respons på Åre coffe club. Jag tror att det är många som drömmer om att skriva och då är det fint att vi kan dela med oss, speciellt eftersom det är stor spridning på det vi gör. Det är allt från faktaböcker, barnböcker, romaner, dikter till deckare, säger Kristofer Olsson.

Och efter september finns det fler planer för framtiden.

– Vi är anmälda till bokmässan Bodil i både Östersund och Krokom under november. Sedan har vi rätt många idéer på vad vi kan göra, säger Maud Deckmar.

– Det börjar med att vi sitter här och pratar. Sedan växer idéerna lite organiskt så vi får se vad som dyker upp helt enkelt, avslutar Kristofer Olsson.

