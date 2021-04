Auktion stoppas – tavla kan vara värd miljarder

Startpriset för målningen var 1 500 euro, motsvarande 15 300 kronor. Men om det verkligen är Caravaggio som ligger bakom verket kan det vara värt upp till 1,5 miljarder kronor. Det skriver BBC.

Målningen föreställer Jesus precis före korsfästelsen och enligt auktionskatalogen är den tillskriven den spanska konstnären José de Ribera.

Efter oro för att tavlan kunde säljas utomlands stoppade den spanska regeringen auktionen, bara några timmar innan målningen skulle gå under klubban.

– Flera experter har studerat verket, och just nu har vi ingen mer information. Målningen har stoppats för export och kommer inte att lämna Spanien, säger en talesperson för auktionshuset Ansorena, enligt AFP.

Flera konstexperter tycks dock vara säkra på sin sak.

– Det är han, säger konstvetaren Maria Cristina Terzaghi till den italienska tidningen La Repubblica.

Hon menar att manteln som Jesus bär liknar den Caravaggio har avbildat i målningen "Salome with the head of John the Baptist".

– Målningen är värdefull, vi hoppas att det är en Caravaggio, säger Spaniens kulturminister José Manuel Rodríguez Uribes.

Konsthistoriker använder olika metoder för att avgöra vem som ligger bakom verket. Bland annat görs en forensisk undersökning av canvas och färg för att bestämma ålder och vilka tekniker som har använts.

Det är inte första gången ett Caravaggio-verk oväntat har dykt upp. 2014 hittades en variant på verket "Judith Beheading Holofernes" under en gammal madrass på loftet i ett hus i Toulouse, Frankrike.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Caravaggio

Caravaggio, vars fullständiga namn var Michelangelo Merisi da Caravaggio, föddes den 29 september 1571 och dog 1610.

Han grundade en "stillös" realistisk skola vid sidan av 1600-talets barock och klassicism och målade epokens kanske tidigaste stilleben, "Korg med frukt" från 1595.

Caravaggio föddes troligen i Milano som son till en byggmästare, men kom till Rom cirka 1593.

På flykt efter ett dråp 1606 levde han ett kringflackande liv och skapade "Johannes Döparens halshuggning" i Malta 1608, och "Lazarus uppväckelse" 1608-10 på Sicilien.

På återväg till Rom avled Caravaggio av malaria, i Porto Ercole.

Trots att han inte handlett någon elev fick han en rad efterföljare, bland andra Valentin de Boulogne och Georges de La Tour.