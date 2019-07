Även billiga klippningar kan vara lönsamt – det menar Staffan Westman på Frisörföretagarna

I Östersund finns det nu över hundra frisörsalonger registrerade, och tio nya har tillkommit bara i år. Konkurrensen är hård inom branschen. Staffan Westman som är vice VD på branschorganisationen Frisörföretagarna säger att det finns ovanligt många salonger i Östersund.

– När det finns få kunder per salong måste man sänka priset, men jobba snabbt för att få lönsamhet.

Frisörföretagarna har räknat ut att en frisör måste få in ungefär 600 kronor per timme för att jobba enligt reglerna och samtidigt få lönsamhet i verksamheten. Om en frisör tar 150 kronor i timmen kan de fortfarande få ihop 600 kronor per timme om klippningen bara tar tio minuter.

– Då kanske inte kvaliteten blir så bra istället, man får ofta vad man betalar för, säger Staffan Westman.

Det finns inga bestämmelser inom frisörbranschen att man måste ha ett gesällbrev eller någon typ av licens. Vem som helst kan starta en salong och kalla sig frisör.

– Det är fri företagsamhet och fri prissättning, det är upp till var och en att bestämma vilket pris man ska ha. Många lockar med ett lågt pris.

Staffan Westman varnar dock för att det kan vara bra att ha en utbildning när man ska hantera kemikalierna i hårfärg.

– Man kan till exempel beställa väteperoxid i hög koncentration. Om man inte vet vad man håller på med kan det bli frätskador och allt möjligt.

Samtidigt förändras frisörbranschen på andra sätt. Numera finns det gesällbrev för barberare. Frisörföretagarna definierar barberare som "en frisör som nischat sig mot herrkunder ". Skillnaden mellan herrfrisör och barberare är att en herrfrisör ska visa kunskap i färglära och kemi.

Staffan Westman säger att det har funnits en tradition i Sverige att utbilda sig som både herr-och damfrisör men att många som etablerar sig i Sverige kommer från en annan tradition där man har utbildat sig som antingen herr eller damfrisör.

– Det kan vara bra att det finns ett gesällbrev för de som bara vill hålla på med barberaryrket.

