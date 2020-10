Avgiften för skidåkning i Östersund höjs: ”Vi beräknas få in ytterligare 200 000 kronor”

Avgiftshöjningen varierar från nästan ingenting för ungdom till 10-12 procent för vuxna och pensionärer när det gäller köp av ett säsongskort. Största höjningen blir det för skidskytteseniorer som använder skjutbanan. Där stiger årskortet från 1 200 kronor till 1 400 kronor, eller drygt 16 procent.

– Alla kommunförvaltningar måste effektivisera sin verksamhet. Det inkluderar kultur- och fritid och skidstadion. Med de nya spåravgifterna beräknar vi få in 200 000 kronor mer på årsbasis än tidigare, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Pelle Lundgren, (C).

I sin tjänsteskrivelse kring spåravgifterna skriver förvaltningschef Johan Palm och enhetschef Henrik Jansson:

"Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över spåravgifterna för privatpersoner på Östersunds skidstadion, som ett led i att effektivisera istället för att minska underhållet på befintligt spårsystem".

Därmed kommer vinterns antal spår att vara detsamma som tidigare. Inget av de populära spåren ska dras in i det här läget.

– Har vi ett delårsbokslut som landar på 215 miljoner kronor plus per sista augusti så vore det kanske litet förmätet att börja dra in på spårprepareringen, tycker Pelle Lundgren.

● Extraintäkterna på spåravgifterna i och kring skidstadion beräknas alltså ge 200 000 kronor per säsong. det ska läggas till den dryga miljon som årligen kommer in på de avgifter som kommit in hittills.

● Ytterligare 100 000 kronor ska förhoppningsvis trilla in i kommunkassan för höjda föreningstaxor.

● Den kommersiella uthyrningen av mediacentrets tredje våning ska även det ge 100 000 kronor mer i intäkter, eller sammanlagt 400 000 kronor för de tre olika posterna.

Noterbart är att det är i och kring terrängen runt skidstadion och dess närhet, som spåren är avgiftsbelagda, vilket även kommer att framgå av nya uppsatta informationsskyltar. Däremot understryker förvaltningen att det kommer att vara avgiftsfri skidåkning inom Rannåsens naturreservat, vilket också visas i form av nyuppsatta skyltar.

Beslut om de nya spåravgifterna kommer att fattas på onsdag eftermiddag vid ett extrainsatt sammanträde med kultur- och fritidsnämnden.

För längdåkning kommer avgifterna nu att höjas enligt följande, (den tidigare avgiften inom parentes):

Dagkort

● Barn, (0-7 år) gratis

● Ungdomar, (8-17 år), 35 kr, (30 kr)

● Vuxna 70 kr, (60 kr)

● Senior, (från 65 år) 40 kr, (30 kr).

Säsongskort

● Barn, (0-7 år) gratis

● Ungdomar, (8-17 år), 450 kr, (400 kr)

● Vuxna 900 kr, (800 kr)

● Senior, (från 65 år) 480 kr, (400 kr).

För skidskytte kommer avgifterna nu att höjas enligt följande, (den tidigare avgiften inom parentes):

Dagkort

● Barn, (0-7 år) gratis

● Ungdomar, (8-17 år), 45 kr, (40 kr)

● Vuxna 90 kr, (80 kr)

● Senior, (från 65 år) 50 kr, (40 kr).

Säsongskort

● Barn, (0-7 år) gratis

● Ungdomar, (8-17 år), 650 kr, (600 kr)

● Vuxna 1 400 kr, (1 200 kr)

● Senior, (från 65 år) 700 kr, (600 kr).