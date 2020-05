Avslöjar: Dubai-baserat företag sponsrar ÖFK – nyförvärvets pappa sitter i styrelsen

Att Östersunds FK befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation är vida känt vid det här laget.

2019 visade på katastrofresultat och vid årsskiftet hade klubben ett negativt eget kapital på runt 21 miljoner kronor.

Men trots att man sedan tidigare gjort stora personalminskningar och permitterat de som blev kvar meddelade ÖFK den 3 april att man gjort klart med en ny spelare: 22-årige finsk-marockanen Bakr Abdellaoui, som under en tid provtränat på Jämtkraft Arena, hade skrivit på ett kontrakt på 1+1 år.

Då spelaren var kontraktslös efter senaste sejouren i spanska tredjeligalaget Real Balompédica Linense behövde inte ÖFK betala ut någon transfersumma. Värvningen motiverades med att ÖFK behövde bredda truppen inför ett förväntat pressat spelschema senare i sommar och till Fotbollskanalen antydde nye vd:n Stig Eklund att Abdellaouis lön inte var särskilt hög.

”Eftersom han inte spelat på liknande nivå tidigare är såklart hans lönenivå därefter”, skrev Eklund i ett sms till sajten.

Men nu kan Sporten avslöja nya detaljer om övergången som kastar nytt ljus på de ekonomiska detaljerna.

Enligt flera källor som Sporten varit i kontakt med ska det Dubai-baserade företaget Mbuzz sport, som tillhör det saudiska telekombolaget Mbuzz, ha sponsrat ÖFK i samband med övergången.

Företaget säger sig ha ”en unik erfarenhet av att hantera behov och accelerera utvecklingen hos klubbar, förbund och varumärken som är på uppgång”.

Genom åren har de till exempel ingått sponsoravtal med engelska Sheffield United, Wigan och spanska CD Leganés.

Varför har de då valt att hjälpa ÖFK? Till saken hör att Youssef Abdellaoui, pappa till ÖFK:s nyförvärv Bakr Abdellaoui, sitter som vice ordförande i Mbuzz sports styrelse.

Och han gör ingen hemlighet om att han värnar om sin sons karriär. I hans presentation på företagets hemsida står att läsa följande:

”Away from the core MBUZZ business, Youssef also finds time to support his professional footballer son, and has been instrumental in forging relationships with Spanish & Portuguese associations and clubs such as Getafe and Leganés.”

Under fliken ”nyheter” finns dessutom en länk till Östersunds FK:s sajt när de presenterade Bakr Abdellaoui.

På Mbuzz sports hemsida finns två kontor uppskrivna bland deras kontaktuppgifter. Det ena är stationerat i Dubai och det andra i den saudiska huvudstaden Riyadh.

När Sporten når kontoret i Dubai hänvisar de till motsvarande i Riyadh. Men trots flera samtal och försök till mejlkontakt har Mbuzz sports representanter inte gått att nå.

I fredags fick ÖFK:s tillförordnade vd, Stig Eklund, chansen att bemöta uppgifterna, vilka han då dementerade.

– Vi har inget avtal eller samarbete med Mbuzz i dag. Det kan jag säga, säger Eklund.

Har ni kontakt med det företaget?

– Det kan jag inte uttala mig om.

– Olika pågående diskussioner och förhandlingar vill jag inte kommentera.

Men under helgen har Sporten tagit del av dokument som styrker uppgifterna.

Därför får Eklund tidigt under tisdagskvällen chansen att på nytt svara på ÖFK:s samarbete med Mbuzz sport.

– Jag kan säga som jag sagt förut: Jag är inte insatt i det. Det är i så fall något som skett innan jag tillträdde.

Vad vi kan se skickades en faktura på 45 000 kronor.

– Jag har inte den kontrollen på kontonivå, vad som skickas och inte skickas för fakturor. Så det kan jag inte svara på.

Eklund säger dock att han känner till att det förs diskussioner om ett avtal.

– Jag är inte involverad i det för det är en diskussion som förts under flera månader. Det är ett ärende som det har hållits på med långt innan jag tillträdde.

– Det finns människor som håller på med de här arbetsuppgifterna redan. Därför har jag inte fördjupat mig i det.

Nu var det inget omfattade belopp, men man blir ju nyfiken eftersom det inte är det vanligaste företaget man läser om.

– Jag vet att det förs dialog angående ett långsiktigt samarbete. Det vet jag. Det är det enda jag vet om, att vi har haft både träffar fysiskt och via telefon.

Med all respekt för nyförvärvet, Bakr, men man kan ju utifrån få uppfattningen att det ser lite märkligt ut när en spelare förs in och sen är det hans pappas företag som sponsrar.

– Jag förstår i vilka banor du tänker. Jag kan inte svara för jag är inte insatt.

Vem som skött kontakten med Mbuzz sport eller vad det finns för motkrav kan inte heller Eklund kommentera.

– Jag måste få fördjupa mig i det här innan jag svarar.